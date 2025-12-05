2025年12月3日（水）「楓工務店／アイニコグループ視察会 in 奈良」を実施！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は去る12月3日（水）、「楓工務店／アイニコグループ視察会 in 奈良」を開催し、合計59名の方に参加いただきました。

奈良県で注文住宅着工棟数No.1を誇り、11年で売上3億7,000万円から41億円、12年で社員数7名から127名へと成長を遂げた楓工務店・アイニコグループを視察いたしました。

同社が提供するモデルハウスは、現在の住宅トレンドと高い機能性を融合させた戦略的な空間となっております。G2グレードの断熱性能、IOT、耐震性が標準搭載され、特に注目されるのは、全館空調を担う床下エアコンの標準採用です。これは、メンテナンスコストや手間を抜くという配慮からなされており、メンテナンスが楽であるというメリットがあります。

また間取りにも現代の生活様式への深い理解が反映されております。水回りを2階に集約することで1階のリビングを広く確保する設計や、コロナ禍以降のニーズを反映した玄関先での手洗いを可能にする設計が見られました。

着工中の現場の視察では、同社が高いグレードの住宅を標準化している実態が大変分かりました。現場監督の説明によると、この現場では断熱はダブル断熱を採用しており、外のパネルにも断熱材を使うことで、高いグレードを維持されております。

更にデザイン面では、プロのインテリアコーディネーター（リビングハウス）との提携により、家具や小物を含む内装全体がプロデュースされております。これによりモデルハウスで提示された高い性能とデザインが、実際の完成物件において確実にお客様の手に渡る土台が確立されました。

内装が家の雰囲気を大きく変えるというプロの知見が活かされ、同社の成長は、高性能な住宅を「仕組み」で支え、品質のバラつきを排除し、建設業における革新的なDX戦略の成功例として位置づけられました。

同社は今年度の売上高は42億9000万円に上り、

この多角化の背景には、住宅建築、不動産、リフォームに加え、保育園、介護事業所など多岐にわたる事業を展開されており、利益率の低い注文住宅事業を支える収益構造の強化という狙いもあります。

■楓工務店／アイニコグループ

奈良県に本社を置き、創業以来、顧客満足度（CS）と従業員満足度（ES）の追求を経営理念として掲げております。文住宅の建築に加え、不動産、リフォーム、保育園、民泊ゲストハウス、そして介護事業所（2施設）を運営するなど、多岐にわたる事業を展開されてきました。事業成長を通じてESとCSを追求し、自社が展開する各業界における健全成長のロールモデルとなることをビジョンとしております。

