深井一希が語る“コンサドーレのこれまでとこれから”。HBCが有料特別ライブを12/18（木）配信

北海道放送株式会社

北海道放送株式会社（HBC）は、2025年12月18日（木）20:00より、【緊急特別企画】「過ゲキにコンサドーレイズム ～深井一希が語る コンサドーレのこれまでと、そしてこれから～」を税込2,000円の有料ライブ配信としてHBCファンストリームにて配信いたします。

2025明治安田Ｊ2リーグ最終節。

「８」で埋め尽くされた本拠地で、不屈の男が笑顔でピッチに別れを告げた。

北海道コンサドーレ札幌・深井一希選手。

アカデミーから赤黒一筋22年の選手生活、コンサドーレの歴史を知り尽くす深井選手がHBCの配信に生出演！

まもなく創設30周年を迎えるコンサドーレは、この先どこに向かって行くのか？

J1昇格&夢のタイトル獲得へ変革期を迎えているクラブに必要なこととは？

HBCアナウンサー堀啓知、世永聖奈とともに“過ゲキ”に語っていただきます。

さらには、涙と感動に包まれた現役ラストマッチの裏側や、チームメイトとの秘話、

深井選手だけが語ることのできるケガとの戦いの数々、指導者として描くコンサドーレの未来図まで。

視聴者、サポーターの皆さんが聞きたいこと、伝えたいことをリアルタイムで深井選手にぶつけていきます。

当日、チャット欄にどしどしお寄せください。

■出演

＜ゲスト＞

深井 一希（北海道コンサドーレ札幌）

＜MC＞

堀 啓知（HBCアナウンサー）

世永 聖奈（HBCアナウンサー）

■配信概要

タイトル：【緊急特別企画】過ゲキにコンサドーレイズム

～深井一希が語る コンサドーレのこれまでと、そしてこれから～

ライブ配信日時：2025年12月18日（金）20:00～

見逃し配信：ライブ終了後 ～ 2026年1月5日（月）18:00

販売期間：2025年11月27日（木）15:00 ～ 2026年1月5日（月）12:00

販売価格：2,000円（税込）

配信形式：HBCファンストリーム（オンライン配信）

URL：https://hbcfanstream.stores.play.jp/lives/441b5cae-f88a-4762-9b66-15a667d28960

■会社情報

北海道放送株式会社（HBC）は、北海道全域を対象にテレビ・ラジオ・デジタル配信を行う総合放送局です。地域に根ざした取材力と多様なコンテンツ制作力を活かし、北海道から全国へ向けた新しいエンターテインメントを発信しています。