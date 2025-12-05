作品の魅力を“学ぶ”に変える特別企画！代アニ×TVアニメ『薬屋のひとりごと』コラボオープンキャンパス開催決定

株式会社代々木アニメーション学院

株式会社代々木アニメーション学院（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：橋本大輝）は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』との特別コラボレーションによるオープンキャンパスを、2026年1月上旬から期間限定で開催することをお知らせします。

代アニ×TVアニメ『薬屋のひとりごと』コラボオープンキャンパス開催が決定

●TVアニメ『薬屋のひとりごと』とのコラボオープンキャンパスが再び実現

今回、多くの参加者の方からご好評をいただいたTVアニメ『薬屋のひとりごと』との「コラボオープンキャンパス」を再び開催することになりました。

本企画では、アニメ映像を使用したアフレコ実習をはじめ、原画を用いた作画体験、描き下ろしイラストを利用したデジタル色塗り体験など、作品の世界観に触れながら各学科ならではの専門的な学びを体験できます。

アニメ業界に興味がある方にとって、創作の楽しさや制作の流れに触れられる特別な機会となります。

●TVアニメ『薬屋のひとりごと』を教材に“アニメづくり”を学べる多彩な内容

期間中は、代々木アニメーション学院ならではの実践的な体験授業を展開します。プロ講師が基礎から丁寧にレクチャーしますので、初めて挑戦する方でも安心してご参加いただけます。

＜実施予定プログラム（一部）＞

声優体験（アフレコ）：アニメ映像に合わせてキャラクターへ声を吹き込む体験

アニメーター体験（作画）：実際の原画を使用した作画技法の実習

デジタルイラスト体験：描き下ろしイラストを使った色塗りワーク

マンガ制作体験：描き下ろしイラストを使い、ベタやトーンなどのマンガ技法を学ぶ

アニメ仕上げ体験：アニメに色をつける仕上げの工程を学ぶ

音響制作体験：アニメに欠かせないセリフの収録を体験

シナリオ制作体験：魅力的なキャラクターやストーリーを代アニ流に分析

＜対象学科＞

・声優タレント科

・アニメーター科

・イラスト科

・マンガ科

・アニメ監督・演出科

・アニメ音響科

・シナリオ・小説科

※校舎によって実施学科が異なります。

●代アニ×TVアニメ『薬屋のひとりごと』 コラボ概要

開催期間：2026年1月10日（土）～2月23日（月・祝）予定

開催内容：アニメ映像を使用したアフレコ実習や、アニメ原画を使用した作画実習、描き下ろしイラストを使用したデジタル色塗り実習などの体験

※開催期間や内容は予告なく変更する場合がございます。

※校舎によって開催期間が異なります。※体験内容は2025年に実施したものと同一です。

※参加を希望される方は、事前に代々木アニメーション学院HPやお電話にて申込をお願いします。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.yoani.co.jp/opencampus/anime-collab/kusuriyanohitorigoto/

●TVアニメ『薬屋のひとりごと』とは

シリーズ累計発行部数4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。

2023年10月からは第1期、そして2025年1月から第2期が放送。放送直後から大きな話題を呼び、国内外で幅広い世代から愛される作品となりました。熱狂冷めやらぬまま、第3期、そしてシリーズ初となる劇場版の公開が決定！

毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と壬氏をさらなる難事件が待ち受けます。極上の謎解きエンターテインメントが今、再び開幕する！

▼作品HP

https://kusuriyanohitorigoto.jp/

▼公式X

https://x.com/kusuriya_PR

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

株式会社代々木アニメーション学院

1978年設立。教育事業としてアニメ・エンタメの専門校「代々木アニメーション学院」（全国9校舎）を運営し、12万人以上の人材を輩出しています。全日課程のほか、夜間課程、通信課程（フルリモート校）、高等部、大学部、週1コースなど、多種多様な学び方ができるプログラムを展開中です。

また、エンターテインメント事業・施設運営事業も行い、業界の最新トレンドやノウハウをいち早く、かつ的確に教育事業へフィードバックしています。



■事業内容：

・教育事業（専門校、カルチャースクール、通信制高校、通信制大学）

・エンターテインメント事業（所属タレント：＝LOVE、≠ME、≒JOY）

・施設運営事業



■公式ホームページ: https://www.yoani.co.jp/