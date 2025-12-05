室田祐希（北海道）が11月の月間MVPに！ 第13節～第17節｜2025年11月1日～2025年11月30日【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜月間MVP｜FP＞
・期間中、4試合連続となる8得点！※
※10月の第12節から5試合連続得点中
※対象期間：11.1-11.30（最大5試合）
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
価格：月額2,200円（税込）
■11月 月間MVP（2025年11月1日～2025年11月30日）
＜月間MVP｜FP＞
室田祐希（エスポラーダ北海道）
選出理由
・期間中、4試合連続となる8得点！※
・葛飾戦で今季3回目のハットトリック
・期間中、4試合連続で決勝点！※ etc
※10月の第12節から5試合連続得点中
※10月の第12節から5試合連続決勝点
※対象期間：11.1-11.30（最大5試合）
※選考協力：SAL（@sal_japan）
■男女Ｆリーグを全試合配信！
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)