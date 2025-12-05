【OKJ × DEA キャンペーンVol.１】DEP購入キャンペーン

オーケーコイン・ジャパン株式会社

OKJでは、ディープコイン（DEP）を発行するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.（DEA） が手掛ける次のフェーズに向けて、DEAと共に1年間にわたって全12回のキャンペーンを実施いたします。

まずは「OKJ × DEA キャンペーンVol.１」として、「DEP購入キャンペーン」を開催いたします。

2025年12月15日には、これまで構想が重ねられてきたDEAの今後の戦略が発表される予定です。キャンペーンVol. 2以降は順次アナウンスしてまいりますので、乞うご期待ください。

キャンペーン概要

1. キャンペーン期間中に合計10,000 DEP以上購入した方に、購入数量の５％分のDEPを還元

【還元数量の例】

10,000 DEP × 5％ ＝500 DEP

※１人当たりの還元数量は、5,000 DEP までとさせていただきます。

2. キャンペーン期間中に合計500,000 DEP以上購入した方の中から抽選で10名様に、100,000 DEPをプレゼント

3. キャンペーン期間中の購入数量に応じて全員にDEPをプレゼント

購入数量：100,000 DEPで1,000 DEP

1,000,000 DEPで15,000 DEP

10,000,000 DEPで200,000 DEP

キャンペーン対象者

・個人のお客様

・各キャンペーン１.、２.、３.の条件を満たしたお客様

※購入数量はネット数量となります。キャンペーン期間中の購入数量から、売却数量を差し引いた数量を対象とさせていただきます。【ネット数量 = 購入数量 - 売却数量】

※取引所、販売所のどちらも対象です。

キャンペーン期間

2025年12月5日（金）16:00～2025年12月26日（金）16:00

付与予定日

キャンペーン終了後、対象者様の当社入出金口座にDEPを付与いたします。

※付与の時期は2026年1月中旬以降を予定しております。

※付与完了後に対象者様にメールにてご連絡いたします。

注意事項

※本キャンペーンは、当社所定のDEP 付与予定上限額に達した場合、キャンペーン期間前に終了する場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了・期間を延長する場合がございます。

※本キャンペーンについて参加者と第三者との間に生じたトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。

※付与時点において、口座解約されている場合には付与対象外となります。

※なりすまし、名義貸し等、本人でないと当社が判断した場合は対象外となります。

※本キャンペーンは、個人のお客様のみが対象となります。

※抽選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。



《暗号資産を利用する際の注意点》

○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。

○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。

○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

○ 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。



商 号：オーケーコイン・ジャパン株式会社

登録番号：暗号資産交換業者 関東財務局長 第00020号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会