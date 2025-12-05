世界中で続くPV5の受賞ラッシュ

Kia PBV ジャパン株式会社- PV5カーゴは英国の商用車専門メディア「What Van?」が主催するアワードで最高評価を獲得し、2冠を達成。- 設計の柔軟性と優れた航続距離が評価され「バン・オブ・ザ・イヤー」と「コンパクトバン・オブ・ザ・イヤー」を受賞。- 昨年の「注目モデル（One to Watch）」に続き2年連続の受賞を果たし、優れた競争力を示した。- 同メディアによる小型商用（LCV）EVに関する評価で唯一の満点評価を獲得し、高い商品力を証明。- 「インターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤー」をはじめ、主な海外アワードでも受賞を重ね、グローバル小型商用車（LCV）市場での存在感を確立。

Kia PBVジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社⾧：田島靖也、以下、Kia PBVジャパン）が来春日本国内で発売するThe Kia PV5（以下、「PV5」と呼称）が、海外の商用車アワードを次々と受賞する快挙を成し遂げました。

Kia Corporation（本社：韓国・ソウル、代表取締役社⾧：宋虎聲（ソン・ホソン）、以下、「Kia」 と呼称）は、12月3日（現地時間）、英国の商用車専門メディア「What Van?」が主催する「2026年 What Van?アワード」において、PV5カーゴが「バン・オブ・ザ・イヤー（Van of the Year）」と「コンパクトバン・オブ・ザ・イヤー（Compact Van of the Year）」を受賞したことを発表しました。PV5は昨年の「2025年What Van?アワード」で「注目モデル（One to Watch）」に選ばれたのに続き、2年連続で同アワードに名を連ね、商品力の高さを改めて示しました。

What Van?アワードは、英国の小型商用車（LCV）市場で最も優れたブランド、製品、企業を選定する権威ある賞であり、英国の商用車専門家による審査で受賞が決定されます。What Van?のジェームズ・ダラス（James Dallas）編集長は、「徹底した研究に基づき緻密に開発されたEVバン」としてKia PV5カーゴを評価し、「多用途に対応可能な設計と優れた航続距離で、瞬く間に同クラスの最高水準に達した」と述べました。

Kia英国法人のポール・フィルポット（Paul Philpott）代表は、「PV5は柔軟なプラットフォームと先進的なEVのパワートレインによりお客様に優れた価値を提供し、小型商用車（LCV）市場に新たな基準を示している」と述べ、「Kia初のEV専用PBVであるPV5の強みを最大限に活かし、小型商用車（LCV）市場で電動化をリードしてゆく」と語りました。

PV5は11月に公開されたWhat Van?の評価でも、安定した乗り心地と快適かつ精密なハンドリング、機能的なデザイン、優れた静粛性が高く評価され、満点を獲得しました。この満点の評価はWhat Van?による小型商用（LCV）EVに対する評価の中で唯一であり、PV5の優れた商品力を裏付ける結果となりました。さらに What Van?は完成度の高いPV5を皮切りに、Kiaが小型商用車（LCV）市場で成功への道を切り開いてゆくと見ており、PV5の優秀さを強調しました。

PV5は先月19日（現地時間）、 商用車業界で世界最高権威とされる「2026年インターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤー（International Van of the Year）」受賞をはじめ、世界各国の主なアワードで様々な賞を受賞しています。34年間の同賞の歴史において、PV5は韓国ブランドとして初、さらには日本をはじめとするアジアの小型商用（LCV）EV としても初の受賞という新たな歴史を刻んだだけではなく、26名の審査委員全員の満場一致で受賞が決定され、 PV5の高い完成度とEV技術の革新性を証明しました。

さらにPV5パッセンジャーは、英国の自動車専門メディア「トップギア（TopGear）」が主催する「2026年トップギア・アワード」において「ファミリーカー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれました。SUVや乗用車が選ばれてきた同部門で、バンタイプのPV5が初めて受賞し、多様な顧客ニーズに応えるPV5の優れた商品力を示しました。

加えて、PV5カーゴは最大積載状態で693.38kmという一充電最長走行距離を樹立した小型商用（LCV）EVとしてギネス世界記録に認定され、小型商用車（LCV）分野における走行効率の新基準を打ち立てました。

優れた商品力で主な商用車アワードを席巻しているPV5は、PBV専用EVプラットフォーム「E-GMP.S（Electric-Global Modular Platform for Service）」を基盤に、様々なパーソナルモビリティサービスやビジネス環境に最適化されたKiaの新しい概念のミディアムEVバンです。

Kia PBVジャパンは、来年春に日本でPV5を発売し、さらにはPV7など、PBVのラインアップを順次拡大してゆく計画です。

The Kia PV5、英国「2026年What Van?アワード」で「バン・オブ・ザ・イヤー」受賞