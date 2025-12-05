【参加無料】ルークス志塾、名古屋大学の合格者と考える「名古屋大学 推薦入試対策相談会」を12月10日・18日に開催

Loohcs株式会社

総合型選抜・推薦入試専門塾のルークス志塾（運営：Loohcs株式会社）は、名古屋大学をはじめとする難関国立大学の推薦入試を目指す高校生を対象に、「名古屋大学 推薦入試対策相談会」を2025年12月10日（水）・18日（木）にオンラインで開催します。本イベントでは、名古屋大学推薦入試の合格者が登壇し、実際に行った対策や準備のステップ、専門知識の磨き方などを詳しく解説します。

名古屋大学をはじめとする難関国立の推薦では「専門知識」と「研究ビジョン」が必須

名古屋大学の推薦入試では、活動実績だけでなく、「入学後に何を研究したいか」「その研究に必要な基礎的な専門知識を有しているか」が、合否を大きく左右します。

そのため、学校での取り組みだけではなく、学部への深い理解や、自身の研究テーマをどれだけ言語化できるかが重要です。

本相談会では、合格者の経験をもとに、具体的な準備方法・専門知識の付け方・志望理由書の書き方・面接対策など、推薦入試に必要なポイントを分かりやすく解説します。

■イベント概要

▼対象者- 学校型推薦の対策がわからない方- 志望理由書の書き方が分からない方- 面接の経験が少なくイメージがつかめていない方▼内容- 総合型選抜／推薦入試の試験概要- 名古屋大学推薦入試の特徴- 名古屋大学合格者が実際に行った対策- 質疑応答※内容は変更となる場合があります。▼日時- 12月10日（水）19:00～（1時間～1時間30分）- 12月18日（木）20:00～（1時間～1時間30分）▼実施方法

オンライン（Zoom）

※URLはお申し込み後にご案内します。

▼参加費

無料

■お申し込み

ルークス志塾 名古屋校・千種校サイト内のお申し込みフォームより受付しています。

お申し込みはこちら：

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p151305/#form

■関連講座

名古屋大学の合格を目指す方向けに「名古屋大学直前対策講座」も実施しています。

詳しくはサイトをご覧ください。

■ Loohcs志塾とは

詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p130780/

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

■ Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/