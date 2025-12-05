商品を積んで、高さを競い合うSNS連動ユーザー参加型イベント「爆買いチャレンジ」開催中！

「爆買いチャレンジ」とは？

株式会社アイアップショッピングカートに商品を積んで・動かす新感覚バランスゲーム「爆買いカーニバル」を使用した参加型イベントを開催中！

「爆買いカーニバル」のショッピングカートに、商品パーツをどれだけ高く積めるかを競い合う、ユーザー参加型チャレンジ企画です。





「爆買いチャレンジ」参加店舗に設置された試遊キット、または、お手持ちの「爆買いカーニバル」を使って、どれだけ高く積めるかチャレンジ。写真を指定のハッシュタグをつけてinstagramに投稿することで参加いただけます。

爆買いチャレンジに関する投稿はこちら（@eyeup.insta(https://www.instagram.com/p/DQfjG7UjY3S/?img_index=1))

参加方法

1.ショッピングカートに商品を積みましょう！

「爆買いカーニバル」のショッピングカートに商品パーツをできるだけ高く積んで、写真を撮りましょう！

2.インスタグラムに写真をアップ！

ハッシュタグ「#爆チャレ」を付けて、instagramにフィード投稿しましょう。

以上で参加完了です。

※写真を撮る際は高さが分かる様に、定規や店頭のPOPなどと一緒に撮影してください。

3.抽選で賞品をプレゼント！

毎月抽選で2名様に「爆買いカーニバル」の

「ショッピングカート＆商品パーツ」をプレゼント！

※当選者にのみ、本アカウントから詳細を記したDMを送らせていただきます。

※当選の可否に関わらず、参加者のお写真を本アカウントで紹介させていただく場合がございます。

店舗でも開催中！

爆買いチャレンジのキット設置店舗に関してはアイアップ公式インスタグラム（@eyeup.insta(https://www.instagram.com/p/DQfjG7UjY3S/?img_index=1))で随時更新しております。

【ご注意事項】

・本キャンペーンについて開催店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

・非公開アカウントの方は抽選対象外とさせていただきます。

・当選DM送付後、ご連絡がつかない場合は当選無効となります。

・落選した方への通知はございませんので、あらかじめご了承ください。

・当選賞品の発送は国内のみとさせていただきます。

・当選時にご入力いただきます個人情報は賞品の発送のみに使用し、それ以外の目的で利用いたしません。

・賞品の返品、交換は承れませんのでご了承ください。

・賞品の転売は禁止とさせていただきます。

・キャンペーンの応募状況及び選定理由、結果に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

・本キャンペーンは予告なく変更、または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンはアイアップが開催しており、Meta社は関係ございません。

商品概要

商品名：爆買いカーニバル

発売日：2025年10月24日（金）

価 格：3,850円（税込）

サイズ：約W300×H250×D85mm（PKG）

材 質：ショッピングカート、商品パーツ：ABS

商品ケース、カード、取扱説明書：紙

対象年齢：3才以上

発売元：株式会社アイアップ

原産国：中国

【会社概要】

商品詳細はコチラ :https://www.eyeup.co.jp/c/toy/gr1/gr16/4546598016178アイアップ公式オンラインストア株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_x

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式Tik Tok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldep(https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa)