【参加者特典あり！12/12(金)無料ウェビナー】いつも通りのプロモーションで大丈夫ですか？CPAの改善だけではない、広告成果を変える3つの戦法

株式会社NTTアドは、Taboola Japan株式会社・株式会社Hakuhodo DY ONEと共催で、2025年12月12日（金）にウェビナー『いつも通りのプロモーションで大丈夫ですか？CPAの改善だけではない、広告成果を変える3つの戦法』を開催いたします。

無料で申し込む :https://47591821.hs-sites-na2.com/webinar202512-media_content

獲得単価に縛られて、成長機会を見逃していませんか？

「どの媒体にアロケーションしても獲得数が減少傾向」「検索広告、P-MAXに頼り切りで他の打ち手の提案が来ない」「サイトへの誘導数も減少傾向」「サイト送客はできているのに、コンバージョンにつながっていない」などなど

プロモーションを実施し続ける上での課題は皆さんが感じている方も多いのではないでしょうか。





■こんな方におすすめ！

■開催概要

■登壇者・テーマ

本セミナーでは、こうしたプロモーション課題を解消するための戦法について、具体的な内容をお伝えします。無料診断や特別プランもご用意しております。- 既存の広告施策が頭打ちになっており、新たな施策を検討している方- CPAは改善されているが、獲得量が伸び悩んでいる方- 時間がなくて最新のデジタルプロモーショントレンドを追い切れていない方[表: https://prtimes.jp/data/corp/150482/table/5_1_2d0e2ddfa0b6f50f356bbaded50c25b6.jpg?v=202512060427 ]限界突破のリーチ戦略。Taboolaで実現する「第三のオーディエンス」発見術

大澤 暢也

Taboola Japan株式会社

Enterprise広告営業戦略部長

金融機関を経て株式会社セプテーニ入社。

インターネット広告創業期から広告会社の一員としてコンサルティング営業を担当。

2004年トムソン・ロイター入社後、メディア事業部門のAPAC責任者に就任し、コンテンツマーケティングビジネスの立ち上げ、プログラマティック（SSP）の導入などに携わる。

2019年ニールセン・デジタル株式会社に入社。セールス部門の営業部長として着任。テレビCM及びデジタル広告における統合マーケティングの計測を中心に広告主様、広告会社様に提供し、マーケティングのサポートを行う。

AIO最前線。AI検索エンジンの最新動向と改善事例のご紹介

千葉 俊幸

株式会社Hakuhodo DY ONE

SXOソリューション局 SEOディレクター

2004年にアイレップ入社。

10年間のWEBマーケティング営業業務に従事した後、西日本エリアの統括マネージャー就任。2018年にアイレップ子会社「ロカリオ」執行役員就任。現在はアイレップ自社マーケティング部門とSEOコンサルタントを兼務し、オウンドメディア「DIGIFUL（デジフル）」立ち上げにも従事。自社マーケティングで培った、事業者目線でのマーケティング支援を得意とする。

せっかくサイトに来てくれたのに、離脱されていませんか？ ～データからひも解く「成果が上がるLP 」の育てかた～

丸田 洸文

株式会社NTTアド

コンテンツ事業部

BIツール運用のエキスパートとしてNTTドコモのマーケティング活動を支援し、業界をリードするスキルを発揮。デジタル広告のプランニング・運用経験を持ち、GoogleアナリティクスやGoogleタグマネージャーなどの主要ツールにも精通。サイト制作やクリエイティブ制作にも造詣が深く、データ分析からの改善ディレクションを得意とする。デジタルマーケティングの分野で圧倒的な知識を誇る、マーケティングのプロフェッショナル。

