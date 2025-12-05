現場がつながるAIインカム「VOYT CONNECT」×防災クラウドサービス「HOCHIKI as a Service」連携による映像通報ソリューションを「JAPAN BUILD TOKYO」で初展示

ボイット株式会社

ボイット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：永冨 泰高、以下：当社）は、2025年12月に開催される建築・土木・不動産の先端技術展示会「第10回JAPAN BUILD TOKYO」において、ホーチキ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：細井 元、以下：ホーチキ社）のブース内にて、ホーチキ社の防災クラウドサービス「HOCHIKI as a Service（以下：HCKaaS（ホーチキアース）」と当社のAIインカムアプリ「VOYT CONNECT（以下：ボイットコネクト）」の映像通報ソリューションの連携システムを初展示します。

本展示では、東京消防庁が発行している防災センターに関する技術上の基準の改正の機械化をテーマに、災害の発生から現場映像の共有・確認までの一連の流れをデモンストレーション形式でご紹介。従来の音声中心の通報に、映像や火災発生位置情報が加わった新しいサービスを体感いただけます。

■ スマートフォンを活用した業務効率化の動きと制度化の動き

近年、スマートフォンなどの携帯端末を活用した業務効率化の流れは加速しており、防災・危機管理分野においても検討が進められています。

従来の固定電話や非常電話に依存した連絡体制の見直しが期待されており、現場との会話、画像、映像の共有により、より迅速な情報共有や効率化の実現に注目が集まっています。

ホーチキ社が提供する「HCKaaS（ホーチキアース）」は、火災報知設備の情報をクラウド上で管理し、火災発生をスマートフォンに通知すると同時に、APIにより他の設備・サービスと連携できる基盤です。

■「ボイットコネクト」×「HCKaaS（ホーチキアース）」連携の仕組みと特長

火災発生時、「HCKaaS（ホーチキアース）」を通じて「ボイットコネクト」に情報が即時通知されます。

画像提供：ホーチキ株式会社

この連携により、現場の通知を受けた管理者は、通報内容とともに映像情報を共有することで、防災センターや警備室の管理者が現場の状況を視覚的に把握し、迅速かつ的確な初動判断が行えます。さらに、通報時の映像は録画データとして保存され、事後の確認・分析・教育にも活用することが可能です。これまで音声中心だった通報に現場からリアルな「映像」という新たな情報軸を加えることで、現場の安全確保と対応精度・スピードの向上を両立させます。

■リアルタイムに情報共有し、効率的な現場運用へ

「ボイットコネクト」を活用することで、現場スタッフはスマートフォン1台で通報・映像送信・情報共有まで完結できます。「無線での口頭報告」「別端末での映像送信」などの重複作業を削減し、人手不足が深刻な現場でも、少人数で対応できる体制を構築します。また、このサービスを火災発生時の対処に活用することにより、適切な人員配置を行える可能性があり、省人化と火災対応の質向上にも寄与します。

■展示会概要

＜開催概要＞

展示会名：第10回JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-

開催日時：2025年12月10日（水）～12日（金）10:00-17:00

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）西・南展示棟

ホーチキブース番号：31-30南1ホール

主催者：RX JAPAN株式会社

■VOYT CONNECT（ボイットコネクト）について

「ボイットコネクト」は、当社が開発・提供する、現場をつなぐAIインカムアプリです。音声通話・チャット・カメラ映像・AI要約をスマートフォン1台で一元管理し、現場スタッフの“つながり”を支援。リアルタイムな情報共有によって、連携ミスや伝達遅れを防ぎ、現場の安全性向上にも貢献します。

公式サイト：https://voyt.com

■HOCHIKI as a Service（HCKaaS）について

「HCKaaS(ホーチキアース)」は、消防法により設置が義務付けられている火災報知機をクラウドに接続することにより、情報通知や各種連携が行えるサービスです。スマートフォンへのSMS通知やEメール通知、APIを通じて、他事業者のクラウドサービスと柔軟に連携することにより、DXによる火災安全を推進します。

公式サイト：https://www.hochiki.co.jp/business/hckaas/

■会社概要

・ボイット株式会社

社名：ボイット株式会社（Voyt Inc.）

本店所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷３-５１-１０

代表者：代表取締役社長CEO 永冨 泰高

設立日：2023年8月4日

事業概要：音声ソフトウェアおよびコンピュータシステムの企画、開発ならびにその運営

サービスサイトURL：https://voyt.com

・ホーチキ株式会社

社名：ホーチキ株式会社（HOCHIKI Corporation.）

本店所在地：東京都品川区上大崎２-１０-４３

代表者：代表取締役社長執行役員 細井 元

設立日：1918年4月2日

事業概要：火災報知設備、消火設備、防犯設備等の製造、販売、施工、保守管理

企業サイトURL：https://www.hochiki.co.jp/

以上



＊本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。