CBCラジオ『大久保佳代子・森本晋太郎のどうぞご自由に』、国内で最も再生されたポッドキャスト新番組に。

2025年12月3日、スポティファイジャパン株式会社が、同社の運営するストリーミングサービス"Spotify"で2025年のシーンを賑わせた音楽やポッドキャストを振り返る世界と日本のランキングを発表。

そのうち「2025年に国内で最も再生された新番組」として、株式会社ＣＢＣラジオ（本社：愛知県名古屋市）制作のポッドキャスト番組『大久保佳代子・森本晋太郎のどうぞご自由に』が、ランキングの1位となりました。

Spotifyが2025年のシーンを賑わせた音楽やポッドキャストを振り返る世界と日本のランキングを発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000022249.html)

（2025年12月3日リリース スポティファイジャパン株式会社）

ローカル局制作の番組も全国でリスナーを獲得できることを証明

スポティファイジャパン株式会社のリリースによれば、「ローカル局が制作する番組も全国でリスナーを獲得できることを証明」とのことで、弊社制作番組が大きく評価されました。

なお『大久保佳代子・森本晋太郎のどうぞご自由に』は、放送エリアの愛知県出身の大久保佳代子さんと、トンツカタンのメンバー・森本晋太郎さんのふたりによるトーク番組で、地上波では2024年10月5日より、毎週土曜日の21時30分から放送中です。

ポッドキャストでは今年2月に配信をスタートしましたが、配信間もなくポッドキャストのリスナーが急増、今回の1位ランクインへと繋がりました。

ＣＢＣラジオでは、今後も放送エリアにお住まいの方はもちろん、お聴きになる皆さんが楽しめるコンテンツ制作を続けてまいります。