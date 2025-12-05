SURF MusicとFIMMIGRMが共同開催、VSinger楽曲トップライン制作コンテスト「Topline Challenge」始動

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスのSURF Musicは、TMIKが開発するAIトップライン自動生成エンジン「FIMMIGRM（フィミグラム）」のリニューアルを記念し、次世代音楽クリエイターとの共創を目的とした「Topline CHALLENGE」を本日、12月5日（金）より開催します。

本取り組みは、SURF Musicとしてテクノロジープラットフォームと共同で開催する初のコンテストです。AIはクリエイターを置き換えるものではなく、クリエイティブワークフローに統合することで、健全に創造性を広げる技術であると考え、クリエイターの創作を支える「未来のためのツール」として活用することを目的としています。FIMMIGRMは音楽の著作権を保有するものではなく、あくまでアイデア創出を支援するためのテクノロジーです。本取り組みを通して、AIと人間の創造性を掛け合わせ、世界中のクリエイターに新しい制作体験と機会を届けて参ります。

コンテスト参加者は、自分で作った伴奏やインスト音源を、AI作曲サポートツールFIMMIGRMにアップロードし、歌のトップライン（メロディ）を生成します。生成されたトップラインはMIDIやWAV/MP3形式で提出でき、ラララなどの仮歌やシンセメロでもOK、歌詞は不要です。さらに、AIが作ったメロディを元に自由にアレンジしたり、自分のアイデアでブラッシュアップすることも可能です。制作したトップラインはSURF Musicのコンペページから応募でき、使用しているSURF有料プランで付与されている応募クレジット数の範囲内で、複数作品の応募も可能です。

応募作品は一次審査で選定され、採用されたクリエイターはプロの音楽チームと共にオンラインセッションに参加できます。このセッションでは、複数のクリエイターのアイデアを取り入れながら楽曲を仕上げ、最終的に次世代VSingerプロジェクト「En-gene」のリリース曲として公開されます。セッション参加者も、自分のトップラインが最終曲に採用されるチャンスがあります。



En-gene YouTube：https://www.youtube.com/@engene_vsinger

募集期間は2025年12月5日から2026年1月7日までで、期間中はFIMMIGRMの有料プランを3ヶ月無料で利用可能です。一次審査は1月8日から31日まで行われ、セッションは2月1日から3月15日まで開催予定です。最終リリースは2026年春から夏を予定しています。

コンテストページ：https://share.discover.surf/ja/brief/dcd2b070-8f10-4418-9ccf-0c56746754ab



採用された作品は、En-geneのリード曲として配信やMV展開されます。また、最終的にリリースされる楽曲制作に参加し、実際に採用されたクリエイターには、アレンジ費（1曲あたり総額50万円）が制作内容に応じて按分されます。アレンジ費の配分方法の決定はTMIKに一任されます。セッション参加者にはFIMMIGRM半年間無料クーポンが提供されるほか、SURFでの特集掲載やプロモーション連携、ボーナスコンペ応募クレジットやマーケットプレイスアップロードクレジットなど、さまざまな特典があります。

本企画では、AIを活用しながら、自分のメロディを世界に向けてリリースできるチャンスを得られるとともに、プロの音楽チームや他のクリエイターと共作する貴重な体験ができます。ぜひご参加ください。

トップライン自動生成エンジン「FIMMIGRM」とは

「FIMMIGRM」は、入力されたバックトラック（インストゥルメンタル）音源のキー・コード進行・テンポを高精度に解析し、最適なトップライン（メロディ）を自動生成するプロユースのAI作曲サポートツールです。生成されたメロディはMIDIデータおよび歌入り2MIX WAVデータとして出力可能で、DAWに取り込んで自由に編集できるため、効率的かつクリエイティブな制作環境を提供します。

https://fimmigrm.com/

次世代VSingerプロジェクト「En-gene」とは

AIテックカンパニー TMIKの技術力によって生まれた、次世代VSingerプロジェクト。音楽業界のリーディングカンパニーとして数多のヒット実績を持つアゲハスプリングスのコンテンツプロデュースにより、グローバルに活躍するトップIPの創出を目指す。メンバーの「白神芽音」は歌い手の歌声や会話の音声を学習し、忠実に歌唱を再現。最新音声合成技術により、歌い手がいなくても高クオリティな歌唱を実現しています。

https://engene.tmik.tokyo/

株式会社TMIK

音楽・エンタメのプロデュース力とテクノロジーの技術を掛け合わせ、次世代のエンタメDXサービスやIP・ソリューションを開発する総合エンターテインメント・テクノロジー企業。AI技術でヒットソングのトラックを分析・学習させたトップライン（メロディ）自動生成エンジン『FIMMIGRM（フィミグラム）』の開発をはじめ、次世代VSingerプロジェクト『En-gene（エンジーン）』やAIアーティスト『白神芽音（しらかみ めいと）』などのIPプロデュースも行う。TMIKは、クリエイター、アーティスト、そして彼らを支える多くの人々をはじめとした、"新しいものを生み出すイノベーター たち" が、もっと自由に魅力的に音楽や人生をデザインできる、そんなサービスを提供していきます。

https://tmik.tokyo/

株式会社アゲハスプリングス・ホールディングス

総合音楽・文化プロデュースを事業領域とし、数々のヒットを生み出し続けるクリエイティブカンパニー。日本を代表する音楽ヒットメーカーが多数在籍し、YUKI、ゆず、Superfly、中島美嘉、JUJU、back number、米津玄師、いきものがかり、エレファントカシマシ、ポルノグラフィティ、Official髭男dism、あいみょん、Aimer、菅田将暉、幾田りら、緑⻩⾊社会、など第一線で活躍するアーティストや国内外の大ヒット音楽を数多く手がけています。これまでに手がけた作品のパッケージ総売上枚数は1億5,000万枚を超え、YouTubeでの総再生回数は200億回以上。圧倒的な実績と感動を創出するミュージックソリューションカンパニーです。

https://www.agehasprings.com/

【スケジュール】

- 12月5日(金)～1月7日(水) トップライン募集※期間中、FIMMIGRMは 3ヶ月無料トライアルで利用可能です。- 1月8日(木)～1月31日(土) 採用トップライン選定- 2月1日(日)～3月15日(日) セッション開催※セッションではアゲハスプリングスによる楽曲プロデュースを予定しております。※1つのトップラインに対して複数のセッションが立ち上がる可能性もあります。その際はTMIKにより最優秀楽曲を選定し、楽曲が複数リリースされる可能性もあります。※楽曲のリリース時期については2026年春から夏にかけて予定しておりますが、別途ご案内します。



【応募方法】

- 参加フォームの送信本コンテストの参加フォームに必要事項を入力し、利用規約（Terms and Conditions）に同意のうえでご応募ください。※本コンテストは複数作品の応募も可能です。- FIMMIGRMの登録AIメロディ生成ツール「FIMMIGRM」（有料プラン）の無料3か月トライアルに登録してください。（FIMMIGRM利用規約：https://fimmigrm.com/terms）※登録時に使用するメールアドレスはSURFアカウントと同一にしてください。- FIMMIGRM上でのトップラインの生成FIMMIGRM上に、あなた自身のオリジナルのトラック / インスト音源をアップロードし、AIトップライン（メロディライン）を生成してください。FIMMIGRMの利用規約を遵守していただきます。※FIMMIGRMを使用して制作された作品のみが応募対象となります。- デモのブラッシュアップ生成されたトップラインを自由に編集・再配置・アレンジし、ガイドラインに沿った新しいデモ音源を仕上げてください。（ラララ等の仮歌・シンセメロ可 / 歌詞は不要）- SURFアカウントの用意https://app.discover.surfにアクセスし、SURFアカウント（Starter / Plus / Pro いずれか）でログイン、または新規登録してください。※FIMMIGRMアカウントで登録したものと同一のメールアドレスで登録したSURF MUSIC登録ユーザーであることが応募の必須条件です。- コンテストへのアクセスSURF内の左メニューから 「Briefs」→「SURF Music x FIMMIGRM Topline Challenge」を選択してください。- 提出（エントリー）2026年1月7日 23:59（日本時間）までに、以下を提出してください：a. トップラインの最終オーディオトラック（WAVまたはMP3（ステレオ））b. FIMMIGRMからダウンロードしたMIDIファイル- 一次審査（トップラインの選定）応募締切後、主催者およびスポンサー各社（TMIK / アゲハスプリングス/ SURF Music）による一次選考を実施し、採用するトップラインを選定します。選出されたクリエイタ（トップライン採用者）には、SURFアカウントに登録されたメールアドレス宛に個別連絡を行い、セッションの実施手順や、アゲハスプリングスとの共創を円滑に進めるためのツール活用方法などをご案内いたします。※エントリーはhttp://app.discover.surfからSURF Musicにログインの上、公式応募フォームから。参加にあたり、必ず応募規約の確認と同意が必要となります。

SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。



SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

