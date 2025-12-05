ORENDA WORLDが支援する「天草市」ブースに100名超が来場、クリエイターの地方移住への関心高まる

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下「ORENDA WORLD」）が支援する一般社団法人デジタルアート天草（所在地：熊本県天草市）は、2025年11月29日（土）に秋葉原UDXにて開催されたクリエイターとエンタメ企業の交流イベント『The CREATORS 2025』に「天草市」としてブース出展いたしましたことをご報告します。

1. 出展の背景と目的

ORENDA WORLDは、熊本県天草市が市をあげて推進する「デジタルアートの島創造事業」に対し、一貫した支援を行っています。この取り組みの中核である一般社団法人デジタルアート天草は、豊かな地域資源を活かしつつ、デジタルアートを軸とした新たな地域経済の活性化と人材育成を目指しています。

今回の『The CREATORS 2025』への「天草市」としてのブース出展は、天草市の先進的な取り組みを全国のクリエイターや企業に発信し、「デジタルアートを軸とした新たな関係人口の創出」と「地域課題の解決に貢献する連携パートナーの獲得」を図ることを目的としました。

2. 当日の様子

『The CREATORS 2025』の会場において、「天草市」ブースはクリエイターの皆様から大きな注目を集めました。

会期中、ブースには100名を超える方々にご来場いただき、終日クリエイターや企業担当者との交流が途切れることはありませんでした。

ご来場いただいた方々の声として目立ったのは、「九州や熊本に縁があるため、地元の動きに興味があった」という親近感からの訪問や、「クリエイターの交流イベントに自治体が参加していることが珍しく、一体何をしているのか不思議に思った」という好奇心からの訪問でした。特に、会場で掲示・配布した個人クリエイター誘致に関するパンフレットに関心を持たれる方が多く、地方でのクリエイティブ活動に対する潜在的なニーズの高さが伺えました。

具体的な質疑応答では、「天草市にクリエイティブ系の仕事はあるのか？」といった仕事に関する質問の他、「住環境として、スーパーや病院など、生活に必要な施設は周囲にどんなものがあるのか？」、「補助金の具体的な対象や申請条件はどうか？」といった、「地方での仕事と生活のリアル」に深く踏み込んだ質問が多く、クリエイターの地方移住への真剣な関心の高まりを実感する結果となりました。

3. 今後の展望

ORENDA WORLDは、今回の出展で得られた全国のクリエイターや企業とのネットワークを活かし、引き続き一般社団法人デジタルアート天草および天草市と連携を強化してまいります。

天草市が目指す「デジタルアートの島」構想の実現に向け、クリエイティブ人材の誘致、育成、そして地域資源を活かした新たなビジネス創出を強力にサポートし、地方創生のロールモデルとなるよう貢献してまいります。

■天草市デジタルコンテンツクリエイター誘致サイト

https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/creator_lp/

【一般社団法人デジタルアート天草】

住 所：天草市中央新町３番１７号

社 員：株式会社ORENDA WORLD、天草市

役 員：代表理事 澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD 代表取締役）

理 事：馬場昭治（天草市長）

監 事：大田弘典（天草信用金庫 理事本店長）※社外

設 立：2023年7月

業 務：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

