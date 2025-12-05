マセラティ、鮮やかなボディカラーを楽しめる「グレカーレ」の新シリーズ 「グレカーレ コロラータ（Grecale Colorata）」を導入

マセラティ ジャパン株式会社

東京発、2025年12月5日 - マセラティは、ミドルサイズSUV「グレカーレ」に、豊富なエクステリアカラーを自由に選択できる新シリーズ「グレカーレ コロラータ（Grecale Colorata）」（以下、「コロラータ」）を導入し、本日より全国のマセラティ正規ディーラーにて注文受付を開始しました。

「コロラータ」はイタリア語で“カラフル”を意味します。

今回の導入により、従来はマセラティのパーソナライゼーションプログラム「フォーリセリエ（Fuoriserie）」でのみ選択可能だった特別色の一部が、標準ラインアップ内で選択できる”新シリーズ”として展開されます。

これにより、「たくさんの色を、もっと自由に、もっと身近に選べるグレカーレ」という新たな楽しみ方が可能になり、フォーリセリエの世界観はそのままに、より多くの「グレカーレ」オーナーが自分らしい一台を表現できるようになります。

新シリーズ「コロラータ」は、エントリーグレード、スタンダードモデル「モデナ」、ハイパフォーマンスモデル「トロフェオ」の各グレードで選択が可能。グレードを問わず、多彩なカラーを楽しめます。

標準カラーの“ビアンコ”に加え、“ビアンコ アストロ”、“グリージョ ラヴァ”、“ネロ テンペスタ”、“デビル オレンジ”、“ブルー インテンソ”、“ナイト インタラクション”、“ヴェルデ ロイヤル”、“ ラメ フォルゴレ マット”、“ グリージョ ラヴァ マット”の全9色から選択が可能。いずれのカラーも、ドライバーの世界観を反映する強い個性を持ち、グレカーレの魅力を引き立てるラインアップとなっています。

マセラティのボディカラーは、単なる塗装ではなく、「光と陰影を操るデザインの一部」として捉えられています。「グレカーレ」の流麗なサイドラインや、面の繊細な造形が最大限に引き立つよう、色味・粒度・光沢のバランスを職人的な精度で仕上げている点が特徴です。

新シリーズ「コロラータ」は、イタリアンデザインの美意識と高度な塗装技術が融合した“カラーコレクション”であり、ドライバーのライフスタイルや感性を映すキャンバスとして、これまで以上に自由な選択肢を実現します。

■「グレカーレ コロラータ」概要

・ベースモデル： 「グレカーレ」 エントリーグレード／モデナ／トロフェオ

・車両本体価格： 10,820,000円～（税込）

・エクステリアカラー：

【メタリックペイント】

１.ヴェルデ ロイヤル

２.ナイト インタラクション

３.ビアンコ アストロ

４.デビル オレンジ

５.グリージョ ラヴァ

６.ネロ テンペスタ

７.ブルー インテンソ

【マットペイント】

８.グリージョ ラヴァ マット

９.ラメ フォルゴレ マット

Maserati S.p.A.

マセラティは、洗練されたスタイル、先進的なテクノロジー、そして、生粋の高級感で、高い基準と審美眼を持つ人々を魅了し、世界の自動車業界の歴史において常にベンチマークであり続けてきました。

歴史にその名を刻む数々の伝統的モデルは、デザイン、パフォーマンス、快適さ、優雅さ、安全性、それぞれの角度から「イタリアのスポーツカー」を再定義し、現在70か国以上で販売されています。

ラインアップには、『毎日が格別』をコンセプトとするSUV「グレカーレ」、イタリアのグランドツアラーを象徴する「グラントゥーリズモ」、新型コンバーチブル「グランカブリオ」が含まれています。最高峰モデルのスーパースポーツカー「MCPURA」およびコンバーチブル版「MCPURA チェロ」は、標準生産車のパワーユニットとしては初となる、F1由来のテクノロジーを採用した革新的なV6ネットゥーノエンジンを搭載しています。さらに、GTレースに復帰するために開発された「GT2」の公道走行モデル「GT2 ストラダーレ」、 そして、マセラティのパフォーマンスを極限まで高めたサーキット専用レーシングカーで、全世界62台限定生産の「MCXtrema」も加わり、ラインアップをより充実させています。

マセラティの使命は、ラグジュアリー市場におけるモビリティの未来を、顧客のニーズに応えながら創造すること。その実現のために、カスタマイズプログラム「フォーリセリエ」、クラシックカー公式認定プログラム「マセラティ・クラシケ」、そしてモータースポーツ部門「マセラティ・コルセ」を展開しています。

＊マセラティからの配信における「フォルゴーレ」表記は、イタリア語の発音に合わせ、以降「フォルゴレ」と記載いたします。