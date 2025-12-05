『青鬼オンライン』×TVアニメ『SANDA』 12月5日(金)より大型コラボイベント開催！

株式会社GOODROIDコラボイベント画像

株式会社GOODROID（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：松田和彬）は、最大100人のキャラクターが青鬼から逃げ回るマップの中で最後の一人として生き残ることを目指すオンライン・サバイバルゲーム『青鬼オンライン』にて、TVアニメ『SANDA』とのコラボを12月5日(金)15時より開始いたします。

TVアニメ『SANDA』に登場するキャラクターが青鬼オンラインに登場！？

青鬼オンラインに、TVアニメ『SANDA』のキャラクターが青鬼オンラインのコラボスキンとして登場！

コラボ期間中には限定鬼「大渋学園長」が登場するぞ！

TVアニメ『SANDA』コラボイベント概要

・2025年12月5日（金）15:00 ～ 2025年12月19日（金）15:00

▽内容

・限定コラボマップにてコラボ限定鬼「大渋学園長」が登場

・期間限定ガチャにて「三田 一重」「冬村 四織」が登場

・課金限定ガチャにて「サンタクロース」が登場

・各イベント報酬スキンとして「甘矢 一詩」「風尾 二胡」「生田目 二海」「小野 一会」が登場

・イベントメダルを集めて豪華な報酬が獲得できるイベントやランキングが開催

・各コラボキャラクターにはイベントメダルを効率よく集めることができる特攻機能が付属されています。

・コラボ期間中はアプリアイコンもコラボ仕様に変更されます。

※各スキンの獲得期間や方法はゲーム内でお確かめください

TVアニメ『SANDA』とは

舞台は、超少子化時代を迎えた近未来の日本。

国の宝として扱われ、大人たちによって全寮制の学園で管理・保護される子どもたち。

そして、子どもに夢や希望を与えるサンタクロースは危険人物とみなされ、排除の対象とされていた―。

中学生の三田一重は、雪の降る12月25日にクラスメイトの冬村四織から命を狙われる。彼女は、三田がサンタクロースの末裔であることを知り、願い事を叶えてもらおうとしていたのだった。

サンタさん、友達を探してください。

冬村の願いは、行方不明になった親友・小野一会を見つけ出すこと。

子どもたちを守るため、三田はサンタクロースとなって大人と戦うことを決意するー！

原作は、『BEASTARS』で「マンガ大賞2018」大賞をはじめ、主要マンガ賞で4冠に輝くなど、数々の賞を総なめにした板垣巴留。アニメーション制作は『ダンダダン』や『きみの色』といった注目作を手掛けるサイエンスSARU。

大人と子どもの絆を描く、サンタクロースヒーローアクションが開幕！

▶『SANDA』アニメ公式サイト

https://sanda.red/

▶『SANDA』公式X

https://x.com/sanda_anime(https://x.com/sanda_anime)

(C)板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会

［タイトル］青鬼オンライン

［ジャンル］オンライン・サバイバルゲーム

［対応端末］iOS/Android （機種によりご利用いただけない場合があります）

［利用料金］基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

［iOS］https://apple.co/2MRPaNY

［Android］http://bit.ly/2wMqP23

［ X（旧Twitter）］https://twitter.com/aooni_official

アプリ概要

スマートフォン向け人気ホラーゲームシリーズ「青鬼」のスピンオフ作品として2018年9月13日にサービスを開始し、シリーズ累計3400万ダウンロードを突破した大人気コンテンツです。原作は、2009年より動画サイトを中心に人気を得て、現在では関連動画の累計再生回数が1億回を超える人気ホラーシリーズです。本作「青鬼オンライン」は、色々なゲームモードが遊べるオンラインアドベンチャーゲームです。