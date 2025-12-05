【1/22開催】営業組織のDX・生産性向上を徹底解剖！再現可能な「勝ちパターン」構築へ

株式会社インゲージ

顧客対応クラウド「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：和田 哲也）は、2026年1月22日（木）に、オンラインカンファレンス「Sales Enablement Expo 2026 - 営業は、もっと強くなれる。」を主催・開催することをお知らせします。

https://ingage.jp/relation/see2026/

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催背景とテーマ

デジタルトランスフォーメーション（DX）が急務となる現代において、企業のビジネス成長の鍵を握る営業部門は、市場変化への迅速な適応と生産性の向上が求められています。しかし、「トップセールス頼み」の属人化した組織体制や、活動データ、顧客ナレッジの分散・未活用といった課題により、「勘と根性」に頼らざるを得ない組織が少なくありません。企業が真に求めるのは、特定の個人に依存せず、チーム全体で最高の成果を再現できる「強い仕組み」の構築であり、これは営業組織の働き方改革・DX推進における喫緊の課題です。

このような社会・業界の課題を背景に、インゲージは、営業組織の課題解決とビジネス成長への貢献を目指し、オンラインカンファレンス「Sales Enablement Expo 2026 - 営業は、もっと強くなれる。」を開催します。本カンファレンスでは、営業の「仕組み化」と「再現性」をテーマに、株式会社セールスフォース・ジャパン、SALESCORE株式会社、株式会社ACES、株式会社immedioなど、最先端のソリューションを提供する業界リーダー企業8社が一堂に会します。

◆登壇内容

カンファレンスでは、セールスイネーブルメント、AI活用、コミュニケーションデータの分析、営業資産の活用といった多角的な視点から、全8セッションを実施します。

株式会社Rockets 南 雄偉氏

準備が勝敗を分ける。ツールで変革する次世代営業術

株式会社immedio 小牧 秀太郎氏

電話がつながらない時代に“有効商談”を自動で生み出す新常識 - 有効商談オートメーション「immedio」

株式会社ACES 西條 真史氏

～顧客の小さな違和感を可視化～コミュニケーションデータを活用した受失注理由の真因追及

株式会社セールスフォース・ジャパン 秋津 望歩氏

株式会社Grand Central 吉田 有汰氏

Salesforce AIで加速する未来の営業組織～データ活用と生産性拡大の最前線～

SALESCORE株式会社 有馬 亮輔氏

属人営業の壁を超える--“売れる営業の思考”をAIで再現する

株式会社スマートスライド 白幡 健太郎氏

眠っている提案資料を"勝てる営業資産"に変えるSmartSlideによるAI提案データ活用術

株式会社インフォボックス 金子 瑞穂氏

再現可能な "勝ちパターン" をつくる営業組織へ～データ×現場で、トップセールスの型を組織にインストールする～

株式会社インゲージ 片山 幹大

営業は、もっと強くなれる。～すべてのコミュニケーションを営業力に変える、属人化解消メソッド～

インゲージからは、顧客コミュニケーションの資産化（コムアセット）による営業力底上げの実用的アプローチを解説します。各セッションを通じて、参加者は営業組織における「実行のバラつき」「成果の測定」「ナレッジの属人化」の根本課題を乗り越えるための具体的なヒントと最新トレンドを得ることができます。

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/238_1_361b44a96c9bc47e23abb6bebe59a753.jpg?v=202512060328 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp(https://ingage.co.jp)

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp