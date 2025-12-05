独立時計師「Konstantin Chaykin」は、新作リストモン「White Rabbit」を発表！White Rabbit - アリスの世界を時計で再構築。驚異の16機能搭載リストモン！
独立時計師「Konstantin Chaykin」は、新作リストモン「White Rabbit」を発表いたしました。本モデルは、2023年の卯年に着想を得て、童話『Alice in Wonderland』の白ウサギの世界を時計で具現化。永久カレンダー、月齢、昼夜の長さ、日の出・日の入り表示、ゾディアック、さらには“狂ったお茶会”を再現する時間停止機構など、合計16の複雑機構を搭載。リストモンコレクションにおける新たなマイルストーンとなる、芸術と技術が融合した唯一無二のタイムピースです。
■ 白ウサギが時を紡ぐ - コンセプトと背景
「White Rabbit」は、2023年の黒水ウサギ年を祝して構想された特別モデル。ブランドのこれまでの十二支リストモンの伝統を受け継ぎつつ、単なる干支のモチーフにとどまらず、児童文学の象徴的キャラクターを時計という形で再解釈しました。
これにより、時間という普遍的なテーマに対する新たな物語性を時計に宿すことに成功しています。
■ 超複雑ムーブメントと革新的な機構
本機に搭載される自社製キャリバー K.34‑1 は、691部品、86石からなるグランドコンプリケーション。
特徴的な機構
複雑機構一覧（16種）：
1. レギュレーター式時分表示
2～6. 永久カレンダー（日付／曜日／月／うるう年）
7. 昼の長さ
8. 夜の長さ
9. ステップ運針の秒針
10. 月齢表示
11～12. 瞬時切替AM/PM
13. 日の出
14. 日の入り
15. 星座（ゾディアック）
16. 狂ったお茶会機能（時刻停止）
また、時計としてだけでなく芸術作品としての完成度にもこだわり、手仕上げの装飾、両面サファイアクリスタル、リバーシブルケースなど、細部にまで美と技術を追求しています。
■ コレクションとしての価値と限定性
White Rabbit は限定6本のみ製造。世界でも極めて稀な本格グランドコンプリケーションとして、その希少性と物語性から高いコレクター価値を誇ります。
商品概要
- モデル名：White Rabbit
- 技術仕様（限定6本）：
- ムーブメント：K.34-1（手巻き、ツインバレル、超複雑）
- 直径：35.0mm
- 厚さ：11.9mm
- 振動数：21,600
- パワーリザーブ：90時間
- 部品数：691（石数86）
- ケース：チタン（リバーシブル／変形機構）
- 防水：20m
- ケースサイズ：直径42mm、厚さ18mm
- ガラス：両面サファイア（34.5mm）
- ケース部品数：169
- ダイヤル：ギヨシェ3種、裏面サンドブラスト、ラッカー多層、パッド印刷
- ストラップ：高級レザー・専用
- バックル：チタン・チャイキン工房製
ブランド・背景
Konstantin Chaykin は、ロシアを代表する独立時計師。伝統的な時計技術に独自の哲学と芸術性を融合させ、“リストモン (Wristmon)” と呼ばれるシリーズで、多くの革新的な複雑機構時計を発表してきました。機械式時計を単なる時間表示ツールではなく、物語を語る芸術作品として昇華させるその姿勢に、多くの時計愛好家、コレクターが注目しています。
お問い合わせ先
株式会社ANDOROS（Konstantin Chaykin 日本総代理店）
〒154‑0011 東京都世田谷区上馬4丁目35‑12 野村ビル202
電話：03‑6450‑7068
ウェブサイト：https://konstantin-chaykin.jp