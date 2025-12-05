独立時計師「Konstantin Chaykin」は、新作リストモン「White Rabbit」を発表！White Rabbit - アリスの世界を時計で再構築。驚異の16機能搭載リストモン！

株式会社ANDOROS

独立時計師「Konstantin Chaykin」は、新作リストモン「White Rabbit」を発表いたしました。本モデルは、2023年の卯年に着想を得て、童話『Alice in Wonderland』の白ウサギの世界を時計で具現化。永久カレンダー、月齢、昼夜の長さ、日の出・日の入り表示、ゾディアック、さらには“狂ったお茶会”を再現する時間停止機構など、合計16の複雑機構を搭載。リストモンコレクションにおける新たなマイルストーンとなる、芸術と技術が融合した唯一無二のタイムピースです。

■ 白ウサギが時を紡ぐ - コンセプトと背景

「White Rabbit」は、2023年の黒水ウサギ年を祝して構想された特別モデル。ブランドのこれまでの十二支リストモンの伝統を受け継ぎつつ、単なる干支のモチーフにとどまらず、児童文学の象徴的キャラクターを時計という形で再解釈しました。

これにより、時間という普遍的なテーマに対する新たな物語性を時計に宿すことに成功しています。

■ 超複雑ムーブメントと革新的な機構

本機に搭載される自社製キャリバー K.34‑1 は、691部品、86石からなるグランドコンプリケーション。

特徴的な機構

複雑機構一覧（16種）：

1. レギュレーター式時分表示

2～6. 永久カレンダー（日付／曜日／月／うるう年）

7. 昼の長さ

8. 夜の長さ

9. ステップ運針の秒針

10. 月齢表示

11～12. 瞬時切替AM/PM

13. 日の出

14. 日の入り

15. 星座（ゾディアック）

16. 狂ったお茶会機能（時刻停止）

また、時計としてだけでなく芸術作品としての完成度にもこだわり、手仕上げの装飾、両面サファイアクリスタル、リバーシブルケースなど、細部にまで美と技術を追求しています。

■ コレクションとしての価値と限定性

White Rabbit は限定6本のみ製造。世界でも極めて稀な本格グランドコンプリケーションとして、その希少性と物語性から高いコレクター価値を誇ります。

商品概要

- モデル名：White Rabbit- 技術仕様（限定6本）：- ムーブメント：K.34-1（手巻き、ツインバレル、超複雑）- 直径：35.0mm- 厚さ：11.9mm- 振動数：21,600- パワーリザーブ：90時間- 部品数：691（石数86）- ケース：チタン（リバーシブル／変形機構）- 防水：20m- ケースサイズ：直径42mm、厚さ18mm- ガラス：両面サファイア（34.5mm）- ケース部品数：169- ダイヤル：ギヨシェ3種、裏面サンドブラスト、ラッカー多層、パッド印刷- ストラップ：高級レザー・専用- バックル：チタン・チャイキン工房製

ブランド・背景

Konstantin Chaykin は、ロシアを代表する独立時計師。伝統的な時計技術に独自の哲学と芸術性を融合させ、“リストモン (Wristmon)” と呼ばれるシリーズで、多くの革新的な複雑機構時計を発表してきました。機械式時計を単なる時間表示ツールではなく、物語を語る芸術作品として昇華させるその姿勢に、多くの時計愛好家、コレクターが注目しています。

お問い合わせ先

株式会社ANDOROS（Konstantin Chaykin 日本総代理店）

〒154‑0011 東京都世田谷区上馬4丁目35‑12 野村ビル202

電話：03‑6450‑7068

ウェブサイト：https://konstantin-chaykin.jp