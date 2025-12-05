【ココモーラ】不動産投資に関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

https://cc-moola.com/real-estate-invest/ranking

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/real-estate-invest/survey/real-estate-invest-questionnaire

調査サマリー- 不動産投資経験者のうち、現在の成果について「計画通り順調に収益が出ている」「想定よりは低いが黒字は維持できている」と回答した人は合計62.03%に上り、多くの投資家が収益を確保できていることが分かった。- 不動産投資を始めた目的として最も多かったのは「副収入を得るため（毎月の収入を増やしたい）」（39.24%）で、短期的な収入増加を重視する傾向が見られた。- 不動産会社を選んだ時に重視したポイントについては「物件の立地条件が良かった」（20.25%）がトップだった。- 一方で、「投資を始める前にもっと重視すればよかった」と思う点では、「特に後悔はない」（29.11%）に次いで、「建物の築年数や管理状態」（27.85%）、「不動産会社の実績と信頼性」（26.58%）が並んだ。調査から、物件の物理的な状態や、長期的なパートナーとなる会社の信頼性を重視すべきという不動産投資サービス選びの注意点が見えてきた。不動産投資に関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_1_b86ee1f923c931d6f3e2390a382a3e9c.jpg?v=202512060328 ]

■不動産投資を始めた目的は何でしたか?

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_2_cf4cf2fa81936c1de746fe64191b53bd.jpg?v=202512060328 ]

■不動産投資を開始した時の年収を教えてください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_3_5061a890ba0119240a082c6d471197ff.jpg?v=202512060328 ]

■最初の投資に使った自己資金（頭金+諸費用）はいくらでしたか？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_4_b4a13445e1ae5c0b4e2481a269113eb4.jpg?v=202512060328 ]

■初めての不動産投資で投資した物件の種類を教えてください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_5_b4226cc13221be9b879295c75e423684.jpg?v=202512060328 ]

■利用した経験のある不動産会社やサービスを全て教えてください。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_6_3e2c3a6222cc74ca397e31b00ecd4c0e.jpg?v=202512060328 ]

■選択した不動産会社（またはサービス）を選んだ最大の理由は何でしたか？

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_7_d66e3523d9d75ea298937950244d440a.jpg?v=202512060328 ]

■現在の不動産投資の成果として最も近いものを選んでください。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_8_44e5b7d6f3aef679462cb414ade2cf0e.jpg?v=202512060328 ]

■今振り返って「投資を始める前にもっと重視すればよかった」と思うポイントは何ですか?

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/415_9_02badb15b96c59d5ac27ff78f1831b97.jpg?v=202512060328 ]

ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

