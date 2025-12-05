第3回サーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）リレー講演会の開催決定！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、一般社団法人産業環境管理協会と共同でサーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）を運営し、第3回リレー講演会を開催します。

【趣旨・概要】

サーキュラーエコノミー標準化プラットフォーム（CESP）では、各国の法規制の動向や国際規格、フォーラム標準などについて分野横断的な情報共有、意見交換、対応方針の議論等を行うことを目的として、リレー講演会を行っております。

第3回では、「電気・電子分野におけるCE対応と標準化」をテーマに、循環型電子機器イニシアチブ、IEC/TC 111（電気・電子機器、システムの環境規格）による標準化、IEC/SC 3D（IEC CDD共通データ辞書）による標準化について講演を行います。

【リレー講演会のスケジュール】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4052/table/487_1_be51ae66afa026b9f12e69ca8f9d31a8.jpg?v=202512060328 ]

※プログラムは予告なしに変更する場合がございます。

本講演会は事前登録制となりますので、以下リンクより詳細をご確認の上、参加登録フォームよりお申込みください。

第3回リレー講演会 開催案内

今後のリレー講演会のお知らせ

関連情報

開催案内 :https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_6754.pdf詳細を見る :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_platform/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251126_1

サーキュラーエコノミー標準化プラットフォームの活動開始について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000004052.html

●日本規格協会（JSA）グループについて1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。