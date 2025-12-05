ラーメン文化を通じて、土地の食材を生かし店舗と地域を繋ぐ｜コロカルアカデミー Vol.9開催決定

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）が運営するWebマガジン「コロカル」主催によるウェビナーシリーズ「コロカルアカデミー」が、2026年1月15日（木）に開催されます。

イベント詳細 :https://colocal.jp/topics/think-japan/academy/20251203_172332.html

地域の暮らしや文化に根ざした新しい学びの場「コロカルアカデミー」の第8回を開催します。主催は、日本各地のローカルの魅力を発信し続けるWebマガジン「コロカル」です。

今回は、「ラーメン文化の未来」をテーマに、ラーメン業界の新しいムーブメントを作り出してきた 森本聡子さんをゲストにお迎えします。全国600杯以上のラーメンを食べ歩き、ラーメン業界のカルチャーを牽引する森本さんのユニークな取り組みについて深掘りします。

森本さんは、女性に向けたラーメンイベント「ラーメン女子博」を立ち上げ、音楽イベント「LIVE AZUMA 東北拉麺屋台村」や「Setouchi Contemporary」などでラーメンプロデューサーを歴任し、累計動員数は100万人を突破。これらのイベントを通じて、女性でも気軽にラーメンを楽しめる文化を広めてきました。また、ラーメンに関連するジュエリーブランド「ZURU+」や、ラーメン専用の日本酒（クラフトSAKE）のプロデュースなど、多岐にわたる活動を展開しています。

今回のセミナーでは、森本さんの経験をもとに、

- ラーメン女子博を通じたイベントの裏側- ラーメン文化と地方創生の関係- 食とカルチャーの融合

といったテーマについてお話しいただきます。地域の魅力をラーメンを通じて発信する方法や、食文化を活用した地域活性化の可能性について学べる機会です。

さらに、「コロカル」編集長の杉江宣洋が深掘りしたいのが、伝統的な地域食材を活用することで、捨てられがちな食材を活かし、地域の店舗とつなげていく取り組みです。地域の一店舗だけではサポートできない部分を、他の店舗との連携で一気に広げ、地域全体を元気にする方法についても伺います。

地方創生に興味がある方、食文化を通じて地域を盛り上げたい方、ラーメン業界に携わる方におすすめのセッションです。ぜひご参加ください。

【概要】

コロカルアカデミー Vol.9

「ラーメン文化を通じて、土地の食材を生かし店舗と地域を繋ぐ」

日時：2026年1月15日（木）15:00～16:00（14:50開場）※後日見逃し配信あり

形式：Zoomウェビナー

費用：無料（要事前申込）

募集期間：2026年1月8日（木）12:00まで

お申し込み :https://colocal.jp/topics/think-japan/academy/20251203_172332.html【コロカルアカデミーとは】

ローカルを舞台に活躍する人々のリアルな情報を通して、日本の魅力を再定義するウェビナーシリーズです。地域を活性化させるために働きたい方、ローカルでビジネスを始めたい方、自治体や企業で地域創生に携わる方に向けて、新たなヒントを提供します。

これまでのコロカルアカデミーはこちら :https://colocal.jp/category/topics/think-japan/academy

登壇者は、地域の文化資産や資源を掘り起こし、その価値を世界に伝える新しいリーダーたち。ローカルビジネスにおける強みと課題、問題解決のプロセス、未来を変える次の一手についてもリスナーの皆さんと一緒に考えていきます。

【本セミナーで学べること】- ラーメン文化を通じた地方創生の可能性- 食とカルチャーの融合による地域の魅力発信- 女性向けイベントの企画と運営の実際【こんな方におすすめ】- 食文化を通じた地域活性化に興味がある方- ラーメン業界で活躍したい方- 地域創生に携わる自治体・企業関係者- 森本聡子さんの取り組みに興味がある方【登壇者プロフィール】

森本聡子（もりもと・さとこ）

株式会社RamenSwitch 代表取締役。「女性が1人でもラーメンを楽しめるカルチャーを広めたい」という思いから食べ歩きを始めて22年。現在は年間600杯以上を食す“ラーメン女史“として活動。「ラーメン女子会」を主催し、大型イベント「ラーメン女子博」「LIVE AZUMA 東北拉麺屋台村」「Setouchi Contemporary」ではラーメンプロデューサーを歴任。累計動員数は100万人を超える。

杉江宣洋（すぎえ・のぶひろ）

コロカル編集長／MAGAZINEHOUSE CREATIVE STUDIO ブランディングプロデューサー

1997年マガジンハウスに入社。『anan』編集部を経て、2008年『BRUTUS』配属、2010年同誌副編集長に。『BRUTUS』では「居住空間学」（インテリア特集）「音楽と酒」シリーズなどをヒット企画に育てた実績を持つ。また、「桑田佳祐」「山下達郎」「松本隆」「スタジオジブリ」などの特集も担当。2022年Hanako編集長就任。2025年より現職。

【注意事項】

・本イベントはオンライン開催です。

・音声や映像の乱れが生じる場合があります。

・録画・録音・再配信はご遠慮ください。

申込締切：2026年1月8日（木）12:00

お申し込み :https://colocal.jp/topics/think-japan/academy/20251203_172332.html

※お申し込みいただいた方には、後日見逃し配信のご案内をお送りします。

当日ご参加が難しい場合も、ぜひお気軽にお申し込みください。