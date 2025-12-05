#21 デイミアン・ドットソン選手 契約のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社


　#21 デイミアン・ドットソン選手との2025-26シーズンの選手契約をお知らせします。


　なお、ドットソン選手は12月6日(土)の広島ドラゴンフライズ戦よりエントリーする予定です。



Damyean Dotson(デイミアン・ドットソン)


生年月日　：1994年5月6日


身長　　　：196cm


体重　　　：95kg


ポジション：SG


出身　　　：アメリカ合衆国


出身校　　：ヒューストン大学


主な経歴　：


　2017-2020　New York Knicks (NBA) (NBAドラフト2巡目/全体44位指名)


　2020-2021　Cleveland Cavaliers (NBA)


　2021　　　　Austin Spurs (Gリーグ)


　2021-2022　New York Knicks (NBA)


　2022　　　　Austin Spurs (Gリーグ)


　2022-2023　Gaziantep Basketbol (トルコ)


　2023-2024　Ningbo Rockets (中国)


　2024　　　　Nanjing Monkey Kings (中国)


　2024-2025　Petkim Spor (トルコ)


　2025-　　　 琉球ゴールデンキングス




▽球団コメント


　ドットソン選手は、優れたボールハンドリング、状況判断、シュート力に加え、ディフェンスにおいても活躍が期待されるオールラウンド性の高い選手です。


　長らくフォワードおよびセンターポジションで外国籍選手を起用してきたキングスにとって、ドットソン選手の加入は、約10シーズンぶりにガードもこなせる外国籍選手を獲得することになります。このオールラウンド性をもって、どの選手とコートに立ってもお互いを活かし、チームプレーをより強固にすることへの貢献が期待されます。


　2017年のNBAドラフトでニューヨーク・ニックスから２巡目指名を受け、NBAで4シーズンプレーした後、トルコや中国でも経験を積んできた彼は、NBAとアジアのバスケットボールの両方を知る経験豊富な存在です。


　ドットソン選手にとって初めての日本のプロリーグとなりますが、培ってきたスキルと経験を活かし、いち早くキングスの新たな戦力となってくれると考えています。


　皆さまのドットソン選手への応援をよろしくお願いします。




▽本人コメント


Ryukyu Golden Kings fans - thank you for welcoming me to your amazing team and island!


It’s an honor to wear this jersey and represent Okinawa.


I look forward to learning from this culture, this community, and giving everything I have on the court.


応援よろしくお願いします！



　琉球ゴールデンキングスのファンの皆さま、この素晴らしいチームと島に私を歓迎してくださり、本当にありがとうございます！


　キングスのユニフォームを着て沖縄を代表するチームでプレーできることを、大変光栄に思っています。


　この文化、このコミュニティから学び、そしてコートでは持てる力のすべてを出し切ることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします！