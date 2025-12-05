#21 デイミアン・ドットソン選手 契約のお知らせ
#21 デイミアン・ドットソン選手との2025-26シーズンの選手契約をお知らせします。
なお、ドットソン選手は12月6日(土)の広島ドラゴンフライズ戦よりエントリーする予定です。
Damyean Dotson(デイミアン・ドットソン)
生年月日 ：1994年5月6日
身長 ：196cm
体重 ：95kg
ポジション：SG
出身 ：アメリカ合衆国
出身校 ：ヒューストン大学
主な経歴 ：
2017-2020 New York Knicks (NBA) (NBAドラフト2巡目/全体44位指名)
2020-2021 Cleveland Cavaliers (NBA)
2021 Austin Spurs (Gリーグ)
2021-2022 New York Knicks (NBA)
2022 Austin Spurs (Gリーグ)
2022-2023 Gaziantep Basketbol (トルコ)
2023-2024 Ningbo Rockets (中国)
2024 Nanjing Monkey Kings (中国)
2024-2025 Petkim Spor (トルコ)
2025- 琉球ゴールデンキングス
▽球団コメント
ドットソン選手は、優れたボールハンドリング、状況判断、シュート力に加え、ディフェンスにおいても活躍が期待されるオールラウンド性の高い選手です。
長らくフォワードおよびセンターポジションで外国籍選手を起用してきたキングスにとって、ドットソン選手の加入は、約10シーズンぶりにガードもこなせる外国籍選手を獲得することになります。このオールラウンド性をもって、どの選手とコートに立ってもお互いを活かし、チームプレーをより強固にすることへの貢献が期待されます。
2017年のNBAドラフトでニューヨーク・ニックスから２巡目指名を受け、NBAで4シーズンプレーした後、トルコや中国でも経験を積んできた彼は、NBAとアジアのバスケットボールの両方を知る経験豊富な存在です。
ドットソン選手にとって初めての日本のプロリーグとなりますが、培ってきたスキルと経験を活かし、いち早くキングスの新たな戦力となってくれると考えています。
皆さまのドットソン選手への応援をよろしくお願いします。
▽本人コメント
Ryukyu Golden Kings fans - thank you for welcoming me to your amazing team and island!
It’s an honor to wear this jersey and represent Okinawa.
I look forward to learning from this culture, this community, and giving everything I have on the court.
応援よろしくお願いします！
琉球ゴールデンキングスのファンの皆さま、この素晴らしいチームと島に私を歓迎してくださり、本当にありがとうございます！
キングスのユニフォームを着て沖縄を代表するチームでプレーできることを、大変光栄に思っています。
この文化、このコミュニティから学び、そしてコートでは持てる力のすべてを出し切ることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします！