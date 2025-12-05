21 デイミアン・ドットソン選手 契約のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

#21 デイミアン・ドットソン選手との2025-26シーズンの選手契約をお知らせします。

なお、ドットソン選手は12月6日(土)の広島ドラゴンフライズ戦よりエントリーする予定です。

Damyean Dotson(デイミアン・ドットソン)

生年月日 ：1994年5月6日

身長 ：196cm

体重 ：95kg

ポジション：SG

出身 ：アメリカ合衆国

出身校 ：ヒューストン大学

主な経歴 ：

2017-2020 New York Knicks (NBA) (NBAドラフト2巡目/全体44位指名)

2020-2021 Cleveland Cavaliers (NBA)

2021 Austin Spurs (Gリーグ)

2021-2022 New York Knicks (NBA)

2022 Austin Spurs (Gリーグ)

2022-2023 Gaziantep Basketbol (トルコ)

2023-2024 Ningbo Rockets (中国)

2024 Nanjing Monkey Kings (中国)

2024-2025 Petkim Spor (トルコ)

2025- 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

ドットソン選手は、優れたボールハンドリング、状況判断、シュート力に加え、ディフェンスにおいても活躍が期待されるオールラウンド性の高い選手です。

長らくフォワードおよびセンターポジションで外国籍選手を起用してきたキングスにとって、ドットソン選手の加入は、約10シーズンぶりにガードもこなせる外国籍選手を獲得することになります。このオールラウンド性をもって、どの選手とコートに立ってもお互いを活かし、チームプレーをより強固にすることへの貢献が期待されます。

2017年のNBAドラフトでニューヨーク・ニックスから２巡目指名を受け、NBAで4シーズンプレーした後、トルコや中国でも経験を積んできた彼は、NBAとアジアのバスケットボールの両方を知る経験豊富な存在です。

ドットソン選手にとって初めての日本のプロリーグとなりますが、培ってきたスキルと経験を活かし、いち早くキングスの新たな戦力となってくれると考えています。

皆さまのドットソン選手への応援をよろしくお願いします。

▽本人コメント

Ryukyu Golden Kings fans - thank you for welcoming me to your amazing team and island!

It’s an honor to wear this jersey and represent Okinawa.

I look forward to learning from this culture, this community, and giving everything I have on the court.

応援よろしくお願いします！

琉球ゴールデンキングスのファンの皆さま、この素晴らしいチームと島に私を歓迎してくださり、本当にありがとうございます！

キングスのユニフォームを着て沖縄を代表するチームでプレーできることを、大変光栄に思っています。

この文化、このコミュニティから学び、そしてコートでは持てる力のすべてを出し切ることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします！