【W大阪】「LIVING ROOM」がアートギャラリーに。norm Festival Presents「Art de Noel -W Osaka LIVING ROOM Art Exhibition」

マリオット・インターナショナル（左から）「LIVING ROOM」、「Art de Noel - W Osaka LIVING ROOM Art Exhibition」ロゴ

ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ル ーカス）は、「Art de Noel - W Osaka LIVING ROOM Art Exhibition」を、W大阪の2025年のフェスティブシーズンのテーマである「アート」にちなみ、2025年12月15日（月）～12月25日（木）の期間、ソーシャル・ハブ「LIVING ROOM（リビングルーム）」にて、株式会社ハイブリッドコンサルティング（本社:東京都港区、代表取締役 CEO:吉山勇樹）と共同開催いたします。

大阪在住の現代アーティストが描く「光」「希望」「再生」の物語

期間中は、大阪を拠点とする現代アーティストによるアートギャラリーに加え、アートとテクノロジーを融合させた最先端のスペシャルアートインスタレーションもお楽しみいただけます。展示作品はnorm Art & Design Festivalの公式ウェブサイトの他、会場に設置されたQRコードからその場でご購入いただくことも可能です。

さらに、アート体験とW大阪でのご滞在を贅沢にお楽しみいただける限定宿泊プランもご用意。御堂筋のイルミネーションが輝くフェスティブシーズンに、ぜひアーティスティックな時間をお過ごしください。

＜イベント概要＞ 「Art de Noel - W Osaka LIVING ROOM Art Exhibition」

開催期間: 2025年12月15日（月）～12月27日（土）

場 所: 3F「LIVING ROOM」

主 催: W大阪

協 力: norm Art & Design Festival



参加アーティスト

金崎 亮太／岡本 啓／山本真也 by tomo gallery／ryosawai／南村杞憂／横岑竜之／百上奈歩 by gekilin.

金崎 亮太氏 作品岡本 啓氏 作品

フェスティブ限定のディナーとドリンクを楽しむステイパッケージ

この冬だけの特別な『フェスティブパッケージ』が登場。ニューブラッセリー「Oh.lala…（オーララ）」での美しい御堂筋のイルミネーションと共に味わうディナーや、フェスティブスペシャルアメニティ、さらにシナモンのスパイシーな香りを加えた、クリスマスムードを纏うモクテルがセットになった胸はずむ内容です。大切な方と過ごす冬のひとときを、ぜひW大阪でお楽しみください。

＜フェスティブ宿泊プラン 概要＞ 「Twinkle in Winter」

予約受付期間: 2025年12月5日（金）～2026年1月28日（水）

利 用 期 間: 2025年12月8日（月）～2026年1月31日（土）

料 金: 1室2名様 121,000円～（税・サービス料15％込、宿泊税別）

部屋 タ イ プ: コージー、ワンダフル、スペクタキュラー、ファンタスティックスイート、マーベラススイート

内 容: 「Oh.lala…」ディナーコース、フェスティブスペシャルアメニティ、限定モクテル

予 約: 3日前までに要予約

電話：06-6484-5355（ホテル代表）

E-mail：w.osaka.reservations@whotels.com（宿泊予約）

＜キャンセルポリシー＞ ご到着日の3日前まで無料、以降100%のチャージ対象となります。

※詳細は Marriott.com(https://www.marriott.com/default.mi) をご覧ください。

豪華スペシャルゲスト登場！一夜限りのクリスマスナイト

12月は「WEEKEND BLACKBOX SESSION World Series - X'mas Special Edition」を開催。バンコクから迎えるスペシャルゲスト KARTY（カーティー）をはじめ、4名のDJラインナップと HIROSHI KAMEZAKIによるパーカッションが、クリスマスナイトを華やかに盛り上げます。さらに、世界各国で活躍するの書道アーティスト原愛梨（はら あいり）氏も登場し、DJが織りなすグルーヴに合わせ、書道とアートを融合させたライブパフォーマンスを披露します。

また、イベント当日は、マリオット・インターナショナルの旅行プログラム『Marriott Bonvoy』会員向けの体験型プログラム「Marriott Bonvoy Moments」とも連動し、KARTYによる特別DJレッスンを開催します。参加者は、世界で活躍するKARTYから直接レクチャーを受けながら、ターンテーブルの基本操作からビートマッチングまで、DJプレイの基礎を学びながらDJプレイの基礎をご体験いただけます。

■「WEEKEND BLACKBOX SESSION World Series - X'mas Special Edition」概要

開 催 日 2025年12月13日（土）

時 間 20:00～24:00

場 所 W大阪 3F「LIVING ROOM」

料 金 【一般スタンディング】 3,000円／1名

【VIP席】 60,000円／1席（定員1～4名）／W大阪オリジナルシャンパーニュ 1本／プレミアムテキーラ「カヴァ・デ・オロ」ミニボ トル 4本

ヘッドライナー：KARTY

パーカッション：HIROSHI KAMEZAKI

書道パフォーマンス：AIRI HARA

DJ: YUUKI YOSHIYAMA, DMITRI ABSINTHE, MAX PELA

＜KARTY（カーティー） プロフィール＞

世界のハウス＆テクノシーンで旋風を巻き起こしているタイ出身のDJ兼プロデューサー。グルーヴ感溢れるアップテンポなサウンドで知られるKARTYは、オールドスクールなリズムとモダンでダンスフロアを牽引するエッジを融合させています。彼の音楽は、Tomorrowland MusicやInsomniacといったレーベルからリリースされ、Gorgon Cityといったトレンドセッターからも支持されています。友人同士のアンダーグラウンドな深夜のセットから始まったKarty & Friendsは、2021年に初開催となったイベントをソールドアウトさせた、地元発のムーブメントへと発展しました。

KARTY

＜原愛梨（はら あいり） プロフィール＞

「書道」を「アート」へと昇華させ、国内外で高い評価を受ける書道アーティスト。現在はニューヨークを拠点に、アートの本場で日本文化の書道をジャンルや言語の壁を超えて発信している。2歳から書道を始め、幼少期より数々の大会で受賞。2018年からは“文字で絵を書く”独自の表現スタイルを確立。革新的な作品は多くのメディアで紹介され、国内外の著名人や有名企業やスポーツチームから制作依頼が寄せられている。

またアメリカ、欧州、中東など世界中でも展示やライブパフォーマンスを行い、観客を魅了している。Instagramのフォロワーは約30万人、製作動画は1,000万回以上再生されており、世界的に人気を広げている注目のアーティスト。

原愛梨

# # #

W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

公式サイト： wosaka.com(https://www.marriott.com/en-us/hotels/osaow-w-osaka/overview/?EM=DNM_WOSAKA.COM)

Instagram： instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel)

Facebook： facebook.com/WOsakaJPN(https://www.facebook.com/WOsakaJPN)

W Hotelsについて

ニューヨークのソーシャルエネルギーから誕生したW Hotelsは、20年以上にわたりライフスタイルホテルの最前線を牽引してきました。世界70以上のデスティネーションに展開し、細部にこだわったデザイン、シグネチャーサービスである「Whatever/Whenever(R)」、そして活気あふれるリビングルームを通じて、ゲスト同士がつながる特別な体験を提供しています。それぞれのW Hotelsは、ブランドが持つ磁力のようなエネルギーと、土地ごとの文化を融合させ、新しい視点や自由な自己表現が花開く空間を生み出しています。現在W Hotelsは、現代のゲストのニーズに応え、次世代のラグジュアリーライフスタイル体験を提供するため、複数年にわたるブランド進化を進めています。W Hotelsの詳細はw-hotels.com(https://w-hotels.marriott.com/)をご覧ください。また、Instagram(https://www.instagram.com/whotels)、TikTok(https://www.tiktok.com/@whotels)、X(https://x.com/whotels)、Facebook(https://www.facebook.com/WHotels/)、YouTube(https://www.youtube.com/@WHotelsWorldwide)で最新情報を発信しています。W Hotelsは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)」に参加しています。会員の皆さまは、世界中の魅力的なブランドポートフォリオや「Marriott Bonvoy Moments」での限定体験、無料宿泊やエリート会員資格の認定など、他にはない特典をお楽しみいただけます。入会費は無料。

詳細は MarriottBonvoy.marriott.com (https://www.marriott.com/loyalty.mi)をご覧ください。