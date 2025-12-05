【先行予約キャンペーン】2025年12月11日（木）まで！VTuber「毒ヶ衣ちなみ」が主役のフルボイスADV『ちなみほりっく　-Chinami Holic-』先行予約特典プレゼントキャンペーン開催！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「毒ヶ衣ちなみ」（どくがい ちなみ）さんが主演・主役を務める新作ノベルゲーム『ちなみほりっく -Chinami Holic-』が好評予約受付中につき、先行予約特典プレゼントキャンペーンを実施することをお知らせします。

2025年12月11日（木）23：59までに、ラビットフット公式BOOTHまたはサイバーステップ公式ショップにて、『ちなみほりっく -Chinami Holic-』「あなただけボックス」「限定ボックス」をご購入いただいた皆様に、先行予約特典「限定ポストカード」「プレイ後に楽しめる『大きな声で言えない』アフタートークボイス」をプレゼントします。

先行予約特典プレゼントキャンペーン開催！

公式サイト :https://chinami-holic.cyberstep.comラビットフット公式BOOTH :https://rabbitfoot.booth.pm/item_lists/n6RTk0B4サイバーステップ公式ショップ :https://cyberstep.base.shop/categories/6764509

※ポストカード実物に自主規制画像は入りません

※ポストカードのプレゼントは商品１個に対して１枚となります

※すでにご購入いただいている方もプレゼントの対象となります

VTuber「毒ヶ衣ちなみ」主演のノベルゲーム『ちなみほりっく -Chinami Holic-』発売決定！

『ちなみほりっく -Chinami Holic-』はVTuber「毒ヶ衣ちなみ」が本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただけるノベルゲーム作品です。

◆ゲーム概要

タイトル：ちなみほりっく -Chinami Holic-

ジャンル：ビジュアルノベル

発売日：2026年1月22日（木）予定

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite） / Nintendo Switch(TM)

対応予定プラットフォーム：iOS / Android / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

公式サイト：https://chinami-holic.cyberstep.com

◆あらすじ

「『ちなみ』って呼んでって。私たち、恋人同士なんだからさ」

配信者の毒ヶ衣ちなみとラブラブのカップル生活を送るあなた。

お互い仕事で忙しい中、時間を見つけては楽しくデートを重ねていた。

これからも『ちなみ』とデートをして、旅行にも行って、そして……その先も――

……あれ？ そういえば……

『ちなみ』とは、どこで知り合ったんだっけ？

※画像は開発中のものです※画像は開発中のものです◆登場人物毒ヶ衣ちなみ（CV.毒ヶ衣ちなみ）

オシャレで容姿端麗なうえトークも上手く、人気配信者として活躍している、あなたに初めてできた彼女。

配信ではサバサバ系でファンを楽しませている一方、あなたの前では一途でヤキモチ焼きな面を見せる。

◆クレジット

主演主役：毒ヶ衣ちなみ

イラスト：かみやまねき（@kamiyamaneki）

シナリオ構成・監修：星野彼方（Re,AER）

シナリオ：秋月大河（Re,AER）

【ご褒美版】公式ショップ限定の取り扱い！

2025年10月28日（火）より『ちなみほりっく -Chinami Holic-』の限定ボックス（ご褒美版）を「ラビットフット公式BOOTH」と「サイバーステップ公式ショップ」の両公式ショップでの予約受付を開始しました。

公式ショップで取り扱う本作は、センシティブなシーンを包み隠さず楽しめる「ご褒美版」となっています。「ご褒美版」は、公式サイトでのみの取り扱いとなります！

◆限定ボックス「ご褒美版」

オリジナルグッズとデジタル特典が同封された豪華ボックスです。

「キッズ版」とは違い、ゲーム本編が「ご褒美版」となっているだけでなく、「設定資料集」と「A5アクリルパネル」の2つのオリジナルグッズが追加された豪華版となります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/241_1_c6fe6d07a57e26ce7c4a2bedee181ff9.jpg?v=202512060328 ]◆限定ボックス「ご褒美版」+ 立体マウスパッド

オリジナルグッズとデジタル特典が同封された豪華ボックスに加え、立体マウスパッドが同梱された一つ上のプランをご用意しました。

26cm x 21cm サイズの大型のクッション付きマウスパッドです。ふくよかな感触を存分に楽しめる一品となっています。

VTuber「毒ヶ衣ちなみ」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/241_2_184410d58d310935dcaf6a6608ad501f.jpg?v=202512060328 ]

ATM共、ごきげんよう！

超大型個人勢Vtuberの毒ヶ衣ちなみです。

今日も毒ヶ衣さんに死ぬほど愛されて眠れない素敵な一日を一緒に過ごしましょう(ハート)

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

公式YouTube :https://www.youtube.com/@%E6%AF%92%E3%83%B6%E8%A1%A3%E3%81%A1%E3%81%AA%E3%81%BFChinamiChannel公式X :https://x.com/0_Doku_0

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project DokugaiChinami