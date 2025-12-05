『MISS KING / ミス・キング』のん“飛鳥”の復讐計画の前に立ちはだかる、父の再婚相手役・山口紗弥加にインタビュー！「何度も何度も話し合って…」壮絶な過去を抱えた役どころの裏話を語る

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストの“のん”が主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』を、全話無料配信中です。このたび、のん演じる飛鳥が人生を懸けて復讐する結城彰一の再婚相手で、将棋連盟専務の結城香を演じた山口紗弥加にインタビューを行いました。

「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマです。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれます。“盤上のダークヒーロー”となる主人公・国見飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演。さらに奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが集結いたしました。

このたび、のん演じる飛鳥が人生を懸けて復讐する結城彰一（中村獅童）の再婚相手で、将棋連盟専務の結城香を演じた山口紗弥加にインタビューを行いました。香は、飛鳥の彰一への復讐を阻止すべく手切金を渡したり、対局を出禁にするなど常に飛鳥の前に立ちはだかります。しかし、彼女は将棋界に君臨する最強の男・銀次郎を父に持ち、元将棋連盟会長・安藤鉄斎（西岡徳馬）のもとで将棋に励む奨励会員だった過去がありました。父を超えるべく、女流棋士ではなく“史上初の女性棋士”を目指していましたが、過度なプレッシャーもありなかなか思うようにはいかず、ついには髪の毛を刈り上げ、女性を捨てる覚悟を見せるという衝撃的な行動をとるまでに。このシーンはSNS上でも「辛すぎる」「泣けた」「悪い人じゃないのかも」など反響が集まりました。

── まず最初に、脚本を読まれたときの印象を教えてください。

山口：この作品は、主人公の復讐劇では終わらないんですよね。男性優位とされる将棋界に挑む女性たちの闘い。女性としての誇り、生き方だったり…あらゆることへの“挑戦”が描かれているなと思います。私が演じた結城香も、かなり壮絶な人生を歩んできた人なので、心情的なことはもちろん、ヘアメイクだったり、衣装に関して、何度も何度も皆さんと話をしながら、時間をかけてキャラクターを作り上げていきました。

── 今回、将棋が大きなキーとなっていますが、将棋についてはどんな印象がありましたか？

山口：将棋には、気安く触れてはならない神聖なもの、という印象がありました。以前参加した将棋にまつわる作品でも盤上に関わる役柄ではなかったので、駒にも触れたことがなくて。飯島栄治八段に駒の指し方を教えていただいたのですが、練習では、何度指しても必ず駒が立ってしまうんです（笑）。飯島先生ですら見たことがないと苦笑された“盤上に立つ駒“を見た監督方の不安いっぱいの作り笑顔が忘れられません（笑）。将棋って、タイトル戦での長時間の対局ともなるとまさしく“命懸け”の勝負じゃないですか。知力、体力、精神力、人間の能力の究極を競い合う。このドラマに携わるにあたって色々な対局を拝見しましたが、見ているだけなのに神経をすり減らすような緊張感に具合が悪くなってしまって。勝つか、負けるか。それはつまり、生きるか、死ぬか。その独特の緊張感を、結城香という人間に纏わせることができたらと考えながら、調べれば調べるほどに、将棋は恐ろしいと感じました。ただ、将棋には、勝負がついた後に互いを讃えあい、高めあう「感想戦」があることも本当に素敵で、だからこそ特別で神聖な競技だと感じています。

── のんさん演じる“飛鳥”の印象はどうでしたか？

山口：飛鳥は、勝ち進まなければ終わり、という状況にありながら、勝ちにこだわるよりも、むしろ心震える一局を探し求めているようで…その姿に、私個人として強烈に共感を覚えました。のんさん演じる飛鳥の目には恐れがなく、どこまでも透明で、静かな力を湛えていて。あの目、飛鳥として現場に居続けるのんさんの姿に、心が震える瞬間が何度もありました。撮影現場ではたった数秒の1カットに、ものすごい数の人間のエネルギー、時間や労力といったものを詰め込むんです。私たち現場の人間が1カットにかける思いと、飛鳥が一局にかける思いとが重なって見えて、そこには共感せずにはいられないなって。

── 撮影現場での印象的なエピソードがあればぜひ教えてください。

山口：中村獅童さんとの昭和のスターごっこです（笑）。私は「獅童先生」とお呼びしていましたが、もう、私たちが想像するような、豪快で我儘で愛嬌たっぷりの昭和のスターでいてくださるから、とにかく面白くて、笑っちゃいけないシーンなのに顔がニヤけちゃうっていう。本当に迷惑を被りました（笑）。悪ーい顔で仕掛けてくるんですよ。完敗です。永遠のイタズラ少年だと思います（笑）。獅童さん演じる結城彰一は寡黙で、彰一の周囲には常に緊張感がありますが、シーンによってはその緊張感が、この場から立ち去りたいと思うほどの“殺気“に変わったり。本当にすごい俳優さんだなあと。それにしても獅童さんは、オンとオフが違いすぎて（笑）。とても印象的でした。

── のんさんとの撮影シーンで印象に残っていることを教えてください。

山口：第2話のシーンで、飛鳥に手切金を渡す場面がありますが、雨予報ではなかったのに、撮影が始まった途端に霧雨が降りだして。止む気配もなく、撮影スケジュール的に中止もできなくて、急遽傘を差しての撮影になったのですが、傘を差したら今度は風に煽られて真横から降ってきて、結局、全身で霧雨を浴び続けることになり…のんさんは傘を持たない設定だったので本当に大変だったと思います。シーンの最後、手切金をばら撒く時には地面に大きな水たまりができるほどの雨量で、現場にいる全員がずぶ濡れで。しかも本物のお金を使っていたものだから、スタッフさんもお金の方に集中していて（笑）。のんさんと二人、何とか雨を避けていたのですが、のんさんはもはや、震える子猫で。ただ、あの雨は、飛鳥の心情にぴったりの空模様だったんじゃないかなと。寒さで震えていたのんさんを心配をしつつも、良いシーンになるといいなって期待してワクワクして、天候までも味方にしちゃうのんさんの“俳優魂”にドキドキしていました。のんさん、風邪引かなかったかな？

── 最後に本作を通して視聴者の皆さんに届けたい思いを教えてください。

山口：やはり“挑戦”が大きなテーマだと思っています。飛鳥の復讐劇を楽しんでいただきつつ、各登場人物たちの壮絶な生き様や、大いなる挑戦を最後まで応援していただけたら嬉しいなと思います。

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は全話無料配信中です。この機会にぜひ、ご覧ください。

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

■『MISS KING / ミス・キング』ストーリー

天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、

ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、

彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、

復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに－－

しかし、その前に立ちはだかるのは、

彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、

"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。

復讐の先に、彼女が手にするものとは－―

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

■キャスト

のん

藤木直人

倉科カナ

奥貫薫

森愁斗

鳴海唯

・

西岡徳馬

・

山口紗弥加

中村獅童

■スタッフ

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

■『MISS KING / ミス・キング』公式 SNS

