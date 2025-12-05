県民まちなみ緑化事業（兵庫県）に採択！神戸学院大学キャンパスの一角を「みどりの交流拠点」へとリニューアルします。

神戸学院大学神戸学院大学 県民まちなみ緑化事業 イメージパース座れるプランター参考写真

2025年9月、本学現代社会学学部の菊川裕幸講師が、菊川ゼミの学生、教職員などで構成される新しい任意団体「Botanic Port」を立ち上げました。

そのBotanic Portが、兵庫県の令和７年度県民まちなみ緑化事業（補助金事業）にエントリーし、企画提案した事業が採択され、ポートアイランド第１キャンパス南東角のウッドデッキ部分を「みどりの交流拠点」へとリニューアルすることとなりました。

具体的には、ユニバーサルデザインを取り入れ、人が座って休憩できるプランターや、車いす利用者や子ども、高齢者が植物に触れることができる高さのプランター（レイズドベッド）を設置することで、集いと癒しの空間を創出します。

みどりの交流拠点を設置するにあたり、2025年12月19日（金）9:00より、地域住民の方々と植栽を実施します。植栽する植物は、食べられる樹木（カンキツ類）や香りを楽しめるハーブ類を取り入れ、5感で緑を感じることができる空間の創出を目指します。また、今回はクリスマス前となるため、イルミネーションや賑やかな飾りつけも行う予定です。

■実施概要

主催： 神戸学院大学 任意団体「Botanic Port」

日時：2025年12月19日（金）9:00～11:00 （少雨決行、荒天の場合は延期）

会場： 神戸学院大学ポートアイランド第１キャンパス（神戸市中央区港島1-1-3）

参加者：神戸学院大学、近隣住民など（20～30人）

※時間内であればいつでも取材対応可能です。

※場所は、神戸学院大学と兵庫医科大学との間のバス通りに面し、キャンパス南東角、D号館わきの樹林そばです。

※駐車スペースもあります。

■みどりの交流拠点の今後の活用方法

設置後の活用方法としては、地域住民の皆さんと一緒に季節の花を植えたり、さまざまな方（障がい者や、子ども、高齢者など）を対象とした園芸療法プログラムを実施したりすることを検討しています。

＜参考URL＞

神戸学院大学 現代社会学部紹介ページ(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_social/)

現代社会学部オリジナルサイト(https://www.kobegakuin-css.jp/#./master_page.html#hero)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学現代社会学部 現代社会学科

講師 菊川裕幸（農学博士、上級園芸療法士）

TEL：080-5362-3686

MAIL: ag19041@s.okadai.jp

※駐車場が必要な場合は下記にご連絡ください

広報グループ（直通078-974-6084）担当 高村