東急でんき＆ガス　サービス開始１０年！１０周年スペシャル企画を２０２５年１２月よりぞくぞくスタート！

株式会社 東急パワーサプライ

株式会社東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：村井 健二、以下、東急パワー

サプライ）は、２０２６年４月にでんきサービスの開始１０周年という大きな節目を迎えます。これを記念し、２０２５年１０月３０日から期間限定でTOKYU POINTが１０％もらえるポイントアップキャンペーンを開始しておりますが、このたび２０２５年１２月５日より１０周年を記念した特設サイトを公開し、今後１年間に渡り、さまざまな限定企画をお届けいたします。

東急パワーサプライでは、目に見えないインフラサービスであるでんき・ガスを通じた新しい生活体験をお届けしたいという想いのもと、２０１６年４月の電力自由化当初から東急線沿線をはじめとするみなさまへ、東急グループをはじめとしたさまざまな生活サービスと連携したちょっとおトクで楽しい体験をお届けしてまいりました。これまで多くのお客さまに選んでいただいており、２０２５年１１月末現在、首都圏エリアでは７０万件超※1のお申込みをいただいております。

今回の限定企画では、サービス開始当初からご契約をいただいているお客さまはもちろん、今後新たにご契約いただくお客さまへの感謝の気持ちを込めて、当社のでんき・ガスサービスを通じた新しい生活体感を実感いただけるような企画を多数用意しております。また、東急グループのさまざまな商品・サービスとも連携し、お客さまのより快適でスマートな暮らしをさらに推進してまいります。

現在実施中の最大１０％TOKYU POINTポイントアップキャンペーン※２に続き、このたびの特設サイトの公開に合わせ、「冬の朝を楽しもう！東急でんき＆ガス貸切りスケート」の抽選応募の受付を２０２５年１２月５日から開始いたします。今後、２０２６年１０月までの約１年間を通して、ご契約者さま限定の観光ツアーご招待や、東急でんき＆ガス キャラクターてるまると会えるリアルイベントの開催など、楽しい企画をぞくぞくお届けする予定です。

東急パワーサプライでは、「新しい生活体験を、エネルギーとともに。」という企業スローガンのもと、お客さまの生活に必要不可欠なサービスを長期的に提供することにより、安心・快適な暮らしを支える東急グループの一翼を担うとともに、エネルギーと暮らしの新しい関係を考え、便利でおトクなスマート生活を提案してまいります。

※1：でんき＆ガスサービスの合計

※2：期間中の電気切替えで、TOKYU POINT が合計最大１０％貯まる！ 『TOKYU CARD×東急でんき＆ガス ポイントアップキャンペーン』を２０２５年１０月３０日（木）から申込受付開始

https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/information/2025/10301400/

詳細は【別紙】をご参照ください。

【別紙】

■”東急でんき＆ガス 10th anniversary” 特設サイト

https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/anniversary/10th/

東急でんき＆ガスのサービス開始１０周年を記念し、さまざまなお客さま特典の提供やキャンペーンを実施いたします。

スペシャルコンテンツの更新、お知らせは”東急でんき＆ガス 10th anniversary”特設サイトにてお知らせいたします。

■冬の朝を楽しもう！東急でんき＆ガス貸切スケート

概要：「二子玉川ライズ スケートガーデン ２０２５」を貸切り、東急でんき＆ガスご契約者さまを対象に、抽選でペア５０組１００名様を無料でご招待いたします。

実施日時：２０２５年１２月２０日（土）８：００～１０：３０

実施場所：二子玉川ライズ 中央広場 （二子玉川ライズ スケートガーデン ２０２５）

申込期間：２０２５年１２月５日（金）～１２月１０日（水）２３：５９

対象者：東急でんき＆ガスご契約者さま

(*)イベント内容や応募方法等の詳細は、”東急でんき＆ガス 10th anniversary”特設サイトをご覧ください。