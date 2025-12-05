【CHEFLINK導入事例インタビューを公開 株式会社エー・ピーカンパニー】管理職の現場負担削減によって店舗オペレーション改善を実現

株式会社シェアダイン

調理人と飲食事業者をつなぐ総合サービス「CHEFLINK(シェフリンク)」を提供する株式会社シェアダイン(本社:東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下シェアダイン)は、株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長 兼会長：米山 久氏、グループの株式会社エー・ピーカンパニー、以下エー・ピーカンパニー）が運営する「なきざかな」でのCHEFLINK活用事例を公開いたしました。

▶︎インタビュー詳細はこちら: https://chef-link.com/business/casestudies/apcompany/(https://chef-link.com/business/casestudies/apcompany/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251205_release)

■導入の背景：働き方改革と人材不足の板挟み

株式会社エー・ピーカンパニーの清水料理長は東京エリアの魚個店業態6店舗を統括しており、昨年12月にオープンした注力店舗「なきざかな渋谷店」に常駐せざるを得ない状況が続いていました。清水料理長が渋谷に常駐していると他店舗の管理が行き届かず、売上低下やスタッフのケア不足による離職につながるという課題がありました。そのような中、本部から労務管理の適正化やマネジメント業務の効率化が求められ、CHEFLINKの導入につながりました。

■CHEFLINK導入の効果- 高度な調理技術を持つスポット人材を活用し、管理職が複数店舗を管理できる体制を実現- 刺し場など専門技術が必要なポジションをCHEFLINKのシェフに任せ、シフトに余裕を創出- 認定バッジ機能で信頼できるシェフとの継続的な連携を実現- 残業削減とスタッフの心理的余裕を生み出し、費用対効果の高い運営を実現＜お客様の声＞株式会社エー・ピーカンパニー AP Re：USカンパニー 個店事業部 清水 秀一 様

「実際に来ていただけるシェフの方々は、本当に即戦力となる技術をお持ちの方が多く、技術面がネックで強いられる現場の負担はかなり軽減されると考えています。ご自身に時間がなく、管理まで行き届いていないマネジャー層の方、労務時間管理に課題を抱えている方、後輩育成に時間を割きたいとお考えの方には、本当にお勧めできるサービスです」



シェアダインは今後も、飲食業界の人材不足解決と働き方改革の実現に向けて、CHEFLINKを通じた価値提供を続けてまいります。

■株式会社エー・ピーホールディングスについて- 社名：株式会社エー・ピーホールディングス- 代表者名：代表取締役社長 兼 会長 米山 久- 住所：東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階- 事業内容：塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外約150店舗運営しています。「なきざかな」では、その日のイチオシ鮮魚を目の前で選べる「岡持ち鮮魚」が特徴で、選んだ鮮魚を刺身・焼き・煮付けなど、お好みの調理法でお召し上がりいただけます。■CHEFLINK（シェフリンク）について https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251205_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251205_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251205_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251205_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251205_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251205_release)