スパトレ、徳島県立海部高等学校に「オンラインスピーキング強化」事業を提供

スパトレ株式会社

スパトレ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：向井麻里絵）は、令和７年度に徳島県立海部高等学校において「ふるさと創生拠点ハイスクール拡大事業・オンラインスピーキング強化」を実施することをお知らせいたします。

本事業は、海部地域の資源を活かした学習活動やグローバル教育を通じて、地域内外から生徒が集う学校づくりを進める施策の一環です。

事業のねらい

徳島県では、グローバル化が進む中で英語の発信力強化が求められており、

実践経験を重ねることで世界で通用する英語力を育成すること を目的に、本事業が委託されています

オンラインスピーキング強化の実施内容

海部高校の生徒および、同校が実施する体験入学等の参加者を対象に、以下の取り組みを行います：

1. マンツーマン英会話指導

オンラインによる同時双方向型の英会話指導

生徒1人に講師1名のマンツーマン形式

2. 事前研修会の実施

関係教職員向けに、事前の研修会等を実施

3. 通信環境・機器テスト

学校内の通信環境および実機を用いた動作テスト

4. 効果検証

英会話指導の効果検証を目的としたアンケートの実施

結果の分析および報告

スパトレの学校向けサービスについて

スパトレの学校向けサービスは以下の点で高い評価を得ています。

● 教科書準拠 × 4技能対応の英語研修

東京書籍・三省堂・開隆堂・光村図書・教育出版など主要教科書会社と連携。

スピーキングだけでなく、ライティング・リスニング・リーディングまで包括。

● 外部試験対策にも対応（英検・TOEIC・IELTS・TOEFL）

児童生徒向け／教員向け双方で活用可能な幅広い教材を提供。

● オリジナル教材

興味を引き出すトピックで英語の学習意欲を向上。

● 自社開発「Video Call」アプリ

アプリDL不要

予約管理が簡単

レッスン録画・チャット履歴の確認

音声解析で発話内容を自動文字化

AIフィードバック機能

● 自社開発「AI英会話 VerbSpark」

指導要領に基づき楽しく安価に何度でも利用可能な

AI英会話サービス

自宅や教室などどこでも利用可能

https://sptr.jp/verbspark/

● 教職員の働き方改革も支援（生成AIツール）

議事録作成

学校便り／学年便り作成

通知表・成績管理の自動化

テスト問題の生成

など、学校現場の負担軽減を実現。

スパトレ学校向けサービス情報・お問い合わせはこちら：https://school.sptr.jp/(https://school.sptr.jp/)

オンライン英会話スクール『スパトレ』とは

価格満足度No.１※1 業界最安値の料金設定

授業満足度96% ※2

厳選されたトレーナーによる自律学習支援（テストを行い、目的とレベルにあった教材・学習方法判定）

目標やレベルに合わせて [DUOなど有名な教材100種類] × [シャドーイングなど15種類の学習方法] の 約16,000種類の教材からトレーニングを選べる

初心者から始める人が7割。初心者からでも実力を着実に身につけられる(日本人の学習をサポートあり)

必ず予習・復習が必要な授業カリキュラム

オンラインで10分前まで予約可能。

※1 2021年1月実施インターネット調査より

※2 スパトレ会員向けアンケートより

詳細を見る :https://sptr.jp/

会社概要

社 名: スパトレ株式会社

所在地: 東京都千代田区内神田1-4-10 ATS大手町ビル5F

代表者: 代表取締役 向井麻里絵

設 立: 2018年5月22日

事業内容: SPTR(スパトレ）の企画・開発・運営