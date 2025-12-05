京都・高山寺とのコラボレーションソックス「鳥獣戯画と福助さん」を発売

福助株式会社

　福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、最古の漫画と称され、日本はもちろんのこと世界的にもその名が知られる「鳥獣戯画」の絵柄をデザインに取り入れた靴下を発売しました。




　「鳥獣戯画」は平安後期から鎌倉前期にかけて制作された京都市の高山寺に伝わる戯画絵巻で、擬人化された動物や人物が表情豊かに生き生きと描かれ、また、当時の世相や文化を反映したユーモラスな「遊び」が表現されています。




　当ソックスは「鳥獣戯画」に描かれるカエルやうさぎ、猿といったデザインを繊細な編みや刺繍で落とし込みました。また、口紙（両足分をセットするために留める紙製の装飾品）には、「鳥獣戯画」の中でも特に知られるカエルとウサギの相撲のシーンに行事姿の福助を描きました。




　当社は今後も多くのお客さまにより魅力的な商品やサービスを提供できるよう努めてまいります。





- 【　展開概要　】


商品名：鳥獣戯画と福助さん


展開アイテム：靴下


販路：全国の百貨店（靴下売場）、福助公式オンラインストア（ https://www.fukuske.com/ ）


価格：全て1足　1,980円 (税込)　


サイズ：デザインにより異なる　＊以下参照




- 【　口紙のデザイン　】


口紙のデザイン


- 【　商品について　】

うさぎ柄 クルー丈


価格：1,980円（税込）　サイズ：23-27cm　(ジェンダーフリー)


カラー展開：キャメル、グリーン、ネイビー、杢グレー





うさぎ柄　着用イメージ：キャメル

うさぎ柄　グリーン



うさぎ柄　ネイビー

うさぎ柄　杢グレー



うさぎ柄　柄アップ



うさぎ柄刺繍　スニーカー丈ソックス


価格：1,980円（税込）　サイズ： 23-27cm　(ジェンダーフリー)


カラー展開：オフホワイト、ブラック、ワイン、グレー





うさぎ柄刺繍スニーカー丈　着用イメージ：オフホワイト

うさぎ柄刺繍スニーカー丈　ワイン




うさぎ柄刺繍スニーカー丈　ブラック

うさぎ柄刺繍スニーカー丈　グレー




うさぎ柄刺繍スニーカー丈　刺繍アップ



うさぎ かえる クルー丈


価格：1,980円（税込）　サイズ：23-24cm


カラー展開：ライトベージュ、ピンク、ライトグリーン



うさぎ かえる　着用イメージ：ライトベージュ

うさぎ かえる　ピンク



うさぎ　かえる　ライトグリーン




うさぎ かえる　柄アップ



刺繍クルー丈ソックス


価格：1,980円（税込）　サイズ：23-25cm対応


カラー展開：ホワイト、ブラック、ワイン、ベージュ



刺繍クルー丈　着用イメージ：ホワイト

刺繍クルー丈　ブラック




刺繍クルー丈　ワイン

刺繍クルー丈　ベージュ




刺繍クルー丈　刺繍アップ