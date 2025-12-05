エモくてほろ苦い、”黒歴史”をめぐる青春小説――一木けい最新刊『嵐の中で踊れ』12月25日発売。好評予約受付中！

株式会社ＮＨＫ出版

一木けいさんの最新小説『嵐の中で踊れ』が12月25日にNHK出版より発売になります。時に不条理で、時に甘酸っぱい運命に翻弄されながらも、本気で笑って、泣いて、もがく大人や若者たちの様をエモーショナルかつノンストップで描く、一気読み必至のエンタメ青春群像小説です。

『嵐の中で踊れ』書影（装幀 佐藤亜沙美）巡り合う“黒歴史”の相手、過去との決着。一夜の奇跡を描くノンストップ青春群像劇！

「最高なことは、最悪のときに起きるのかもしれない」

もしも自分にとって「いちばん会いたくなかった人」に再会してしまったら――嵐を前に避難所に偶然集った中高生や大人たち。そこで期せずして再会したそれぞれの“黒歴史”の相手。湧き起こる恋心、後悔、秘密、恥、宙ぶらりんの夢。そして、漆黒の過去との決着……。

時に不条理で、時に甘酸っぱい運命に翻弄されながらも、本気で笑って、泣いて、もがく大人や若者たちの様をエモーショナルに描く、一気読み必至のエンタメ青春群像小説！

一穂ミチ氏推薦！

誰もが誰かの、台風の目。スリリングで笑えて、変てこで温かな嵐の一夜。

【あらすじ】

好きな同級生に素直になれない男子高校生の厳（ごん）。夫婦関係に埋めがたい溝を感じる詩伊（しい）。女性に不自由したことはないが忘れられない元カノがいる山内（やまうち）。妻子にとある女性との情事を隠している真面目な銀行員の日出樹（ひでき）。見た目のコンプレックスで人前でマスクを外せない女子中学生の小梅（こうめ）。大切なものを探すため故郷へ戻ってきた亜揮（あき）。

嵐が近づき、期せずして同じ避難所へ集まった彼らが再会したのは、それぞれの「いちばん会いたくなかった相手」。夜の嵐に閉じ込められた体育館で、本来交わるはずのなかった人々の間に新たな化学反応が生まれ、過去との決着を求めて止まっていた時計の針が動き出す。誰もが、愛する人を求める心や捨てたい感情、秘密を抱え、もがいている。果たして嵐がもたらすのは、災厄か、それとも僥倖か――。

装画 カスヤナガト『嵐の中で踊れ』刊行記念トークイベント＆サイン会

【ゲスト】染谷有香さん（グラビアモデル・女優）

日時：2026年1月18日（日）

開場：13:30／開演：14:00～

場所：大盛堂書店 ３F イベントスペース

定員：45名（抽選）

参加費：入場料＋書籍代 3,575円（税込）

お申し込み期間：2025年12月7日（日）12:00～12月14日（日）11:59

詳細・申し込みはこちら :https://taiseido.co.jp/event20260118.html読者からの共感・感動の声が続々！ 『嵐の中で踊れ』特設ページ

事前に原稿を読まれた一般読者の皆さんからの感想やイベント情報を特設ページにてご紹介しています。今後も本書の最新情報などを随時更新いたします。

『嵐の中で踊れ』一木けい :https://mag.nhk-book.co.jp/article/81545「NetGalley」では高評価★レビュー続出！

NetGalleyで事前に原稿を読まれた方のレビューを一部ご紹介します。

過去をまるごと愛して、未来を好きなだけ夢見ていいと思える、奇跡の言葉が詰まった宝箱のような物語でした。

登場する全ての人々がそれぞれに愛おしく、これからも続く彼らの人生に幸せが訪れることを祈らずにはいられません。【書店関係者】

すごいな。100冊以上読んでもほんの数冊でしか味わえないような鮮烈な印象を胸に叩き込んでくれた。各々事情を抱えて避難所に集まった人物達が自分がいちばん会いたくない人物に出会ってしまうという今までお目にかかったことのない奇想天外なシチュエーション。こんなの面白くならない訳がない。思いがけない繋がりが積み重なりどんどん絡み合い、混沌となっていく様子に目が離せなくなっていく。あらゆる感情がトレモロのよう...【レビュアー】

たくさんの主人公が点と点で繋がり線となる。

避難所という非日常空間に続々と集まり…。

「好きな人を思う自分の心を捨てる」忘れたいのに忘れられない恋の恐怖があちらこちらに。

ただただ幸せいっぱいな人は出てこない。それがよりリアルに感じる。

コンプレックスも少しずつ解消されていきそうな予感。希望を感じさせるラスト。一夜を描いただけなのに、感情の起伏が激しい。まさに嵐の日。【図書館関係者】

面白かった～。

眠い目をこすりながらも、読み始めたら一気に読んでしまいました。（中略）

大人の恋愛と若者の恋愛が入り混じって、登場人物は多いんだけど、キャラがはっきりしているので混乱はしない。

楽しく読めました。【教育関係者】

（NetGalley会員レビューより一部抜粋）

※「NetGalley」（ネットギャリー）とは、出版社が提供する発売前の作品をデジタルデータで読めるサービスです。

著者紹介

一木けい（いちき・けい）

1979年、福岡県生まれ。2016年、「女による女のためのＲ‐18文学賞」読者賞を受賞。デビュー作『1ミリの後悔もない、はずがない』が話題となる。他の著書に『愛を知らない』『全部ゆるせたらいいのに』『9月9日9時9分』『悪と無垢』『彼女がそれも愛と呼ぶなら』『結論それなの、愛』がある。

商品情報『嵐の中で踊れ』

著者：一木けい

出版社：NHK出版

定価：1,925円（税込）

発売日：2025年12月25日

判型：四六判並製

ページ数：288ページ

ISBN：978-4-14-005758-2

