ヨツバ印刷が「オリジナル缶バッジ」法人向け特設ページを公開！1個49円（税込）～の高品質ノベルティを分かりやすく解説（2025/12/05）

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、BtoB向けオリジナルプリントサービスを強みとし、企業・店舗・団体の販促・物販施策を多数サポートしてきました。このたび、法人担当者がオリジナル缶バッジの導入可否を検討しやすくなるよう、「オリジナル缶バッジ」の情報を体系的にまとめた法人向け特設ページを新たに公開しました。

今回公開した特設ページでは、オリジナル缶バッジの基本知識・用途・サイズバリエーション・発注前のチェックポイント・比較表・FAQ・活用事例までを一つのページで確認可能。初めてオリジナルグッズを導入するご担当者様でも、「何個から作れるのか」「どのサイズを選べばいいのか」「イベント日程に間に合うのか」といった疑問に対して、ページを読み進めるだけで判断材料が揃う構成になっています。

ヨツバ印刷のオリジナル缶バッジは、スチール（ブリキ）＋紙＋PETを組み合わせた定番仕様で、裏面は使いやすい安全ピンタイプ。32mm・44mm・56mm・75mmの丸型と、60×40mmの長方形の5サイズを展開し、展示会・企業イベントの配布ノベルティから、ショップ物販やアーティストグッズ、スタッフ用名札風バッジまで幅広い用途に対応します。

印刷方式には、版のいらないオンデマンドフルカラー印刷を採用。少量からでも版代が不要なため、テストマーケティングや小ロット物販にも導入しやすく、写真やグラデーションを含むデザインも表現しやすいのが特徴です。特設ページ内では、1個49円（税込）～という導入しやすい価格帯と、ロットに応じて単価が下がるボリュームディスカウントについても、料金表とお見積りで分かりやすく紹介しています。

また、デザインデータは AI・PSD・PNG・JPG などに対応し、サイズ別の入稿テンプレートやブラウザ上でレイアウトできるデザインシミュレーターも用意。社内にデザイナーがいない法人様でも、テンプレートやシミュレーターを使いながら、過去事例を踏まえたレイアウト相談ができることを特設ページ内で詳しく案内しています。

さらに、Q&A形式のよくある質問・法人向けのお悩みと解決策・活用シーン別の事例も掲載し、「大量注文でも品質は大丈夫？」「イベントまで時間がないが間に合うか？」といった不安に対して、ヨツバ印刷の対応方針と具体的な進行イメージを確認できるようになっています。複数拠点への分納や、展示会会場・店舗・倉庫などへの直接納品にも対応しており、BtoB案件で求められる運用面でのサポート内容も紹介しています。

今回公開したオリジナル缶バッジ特設ページを通じて、企業・店舗・団体のご担当者様が、認知拡大やファンづくり、物販強化の一手としてオリジナル缶バッジを検討しやすくなることを目指しています。オリジナル缶バッジの導入を検討中の方は、ぜひ新しく公開された特設ページをご覧ください。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-original-can-badge/

【商品の特徴】

◆ 【特設ページ新公開】法人担当者の「知りたい」を1ページに集約

今回公開した特設ページでは、オリジナル缶バッジの基礎知識・用途・サイズ・価格の考え方・納期目安・FAQを一つのページに集約。初めてオリジナル缶バッジを検討するご担当者様でも、「まず何から決めればいいか」「どの条件が単価に影響するか」がひと目で分かる情報設計になっています。

◆ 1個から数千個まで対応できる柔軟なロット設定

ヨツバ印刷のオリジナル缶バッジは、最小ロット1個から注文可能。テスト販売用の少量製作から、展示会・キャンペーンでの数千個規模の大量配布まで、同じ窓口で一貫対応できます。特設ページでは、数量帯ごとの納期目安や活用シーンも併せて紹介しており、導入規模のイメージが立てやすくなっています。

◆ 1個49円（税込）～ 業界最安級クラスを目指した価格設計

特設ページでは、1個49円（税込）～という導入しやすい価格帯と、数量が増えるほど単価が下がるボリュームディスカウントを分かりやすく掲載。「〇〇個作ると1個あたりいくらになるのか」「この予算だと何個まで作れるのか」といった検討がしやすく、ノベルティ・物販・キャンペーンなど目的に応じたコストシミュレーションに役立ちます。

◆ 豊富なサイズ展開で用途別に最適な缶バッジを選べる

ラインナップは32mm・44mm・56mm・75mmの丸型と、60×40mmの長方形の全5サイズ。特設ページでは、サイズごとのおすすめ用途（例：32mm・44mm＝ノベルティ、56mm＝ロゴ訴求、75mm＝物販向けビジュアル重視など）を事例とともに紹介しており、目的に合ったサイズ選びがスムーズに行えます。

◆ オンデマンドフルカラー印刷で写真・グラデーションもきれいに再現

版のいらないオンデマンドフルカラー印刷を採用しているため、少量からでも版代が不要。写真・イラスト・グラデーションを含むデザインも再現しやすく、ブランドカラーやキャンペーンビジュアルをそのまま缶バッジ化できます。特設ページでは、印刷方式のメリットや仕上がりイメージも丁寧に説明しています。

◆ テンプレート＆デザインシミュレーターでデザイナー不在でも安心

AI・PSD・PNG・JPG などのデータ形式に対応し、サイズ別の入稿テンプレートをダウンロード可能。さらに、ブラウザ上で使えるデザインシミュレーターも用意しているため、Illustratorなどのソフトがなくてもレイアウト作成が可能です。特設ページでは、入稿の流れや注意点、データ不備があった場合の対応などもQ&A形式で紹介しています。

◆ BtoB案件に特化した品質管理・短納期・分納対応

ヨツバ印刷は、BtoB案件で求められる品質の安定・短納期対応・複数拠点への分納といったニーズに対応した体制を整えています。特設ページでは、「大量注文でも品質は落ちないか」「イベントまで時間がない場合の進行方法」「本社・店舗・会場への分納可否」など、法人担当者が気になるポイントをFAQ形式でわかりやすく解説しています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-original-can-badge/

