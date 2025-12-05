エクセルソフトは、iSpring Solutions 社のリブランディングに伴い、iSpring Suite AI と iSpring LMS の販売を強化

エクセルソフト株式会社

XLsoft Corporation (本社：米国カリフォルニア州アーバイン市、日本法人 エクセルソフト株式会社：東京都港区) は、米国 iSpring Solutions 社が提供する e ラーニング作成ツール iSpring Suite AI、学習管理システム iSpring LMS のリブランディングに伴い、販売強化を進めてまいります。

パワーポイントから簡単に e ラーニング コンテンツを作成できる iSpring Suite Max は iSpring Suite AI へ、企業研修、社員教育を一元管理できる学習管理システム iSpring Learn は iSpring LMS へ名称変更され、新たなブランド体制へと移行しました。



■ 製品名：

iSpring Suite AI

(アイスプリング スイート エーアイ)

iSpring LMS

(アイスプリング エルエムエス)

■ 製品カテゴリ：

e ラーニング 作成ツール、学習管理システム

■ 製品概要：

iSpring Suite AI は、Microsoft(R) PowerPoint アドインとして動作する高品質な e ラーニング オーサリング ツールです。PowerPoint の操作感をそのままに、直感的に e ラーニング コンテンツを制作できます。今回の名称変更に合わせて AI 機能が追加され、より効率的かつスピーディーな作業が可能になりました。

iSpring LMS は、企業研修に最適化されたクラウド型学習管理システム (LMS) です。研修の計画、コース作成、進捗管理までを一元化し、効率的な研修運用を支援します。シンプルで使いやすい UI と高速なパフォーマンスが特徴で、オンライン研修の運用をスムーズに行えます。iSpring 製品で作成したコンテンツはワンクリックで LMS へ公開でき、SCORM/xAPI/cmi5 などの多様な規格にも対応しています。学習状況の把握、レポート作成、テスト実施など、企業研修に必要な機能を総合的に提供します。

■ iSpring Suite AI の主な機能：

- PowerPoint ベースの直感的な操作- クイズと操作型スライドの作成- PowerPoint を Web、LMS 対応形式へ変換- 豊富なテンプレートと素材を収録- AI を活用したコースの多言語自動翻訳

■ iSpring LMS の主な機能：

- iSpring製品とのシームレスな連携- レポートと分析機能- 多様なコンテンツ形式をサポート- マルチデバイス対応

■ 価格：

iSpring LMS はユーザー数に応じた柔軟なプランを用意しております。

価格や製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照し、お問い合わせください。

https://www.xlsoft.com/jp/products/ispring/index.html

■ XLsoft Corporation について

XLsoft Corporation (本社：米国カリフォルニア州アーバイン市、日本法人 エクセルソフト株式会社：東京都港区) は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。

コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイスドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI/機械学習プラット フォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。

