視聴データの可視化で配信改善を支援。マルチアングル配信に視聴ログ機能を追加
NTTスマートコネクト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮奥 健人）は、スマートストリーム ストリーミングサーバーレンタルライブ配信サービス/オンデマンド配信サービス「マルチアングルライブ配信プラン」「マルチアングルオンデマンド配信プラン」について、視聴ログ機能に対応しましたのでお知らせいたします。
1.背景
「スマートストリーム ストリーミングサーバーレンタルライブ配信サービス/オンデマンド配信サービス」の「マルチアングルライブ配信プラン」「マルチアングルオンデマンド配信プラン」は、プラン提供開始以降、多くのご利用をいただいております。
視聴者は、見たいタイミングで好きな映像を自由に選択・視聴できることで、新たな視聴体験を得られる一方で、どのアングルがどのタイミングで視聴されたかといったデータはこれまで可視化しづらく、配信の改善やコンテンツ企画に十分に活かせないという課題がありました。さらに、マルチアングル配信主催者からは、視聴者の興味関心や行動傾向を定量的に把握したいという声が高まっており、データドリブンな配信運用の重要性が増しています。こうした背景を受け、当社はマルチアングル配信に対応した視聴ログ機能を新たに開発・リリースいたしました。
2.提供内容
管理画面（ダッシュボード）上で、以下のデータを確認いただけます。
これにより、配信の振り返りはもちろん、今後の配信コンテンツの内容改善に役立つデータとして活用いただけます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/23803/table/153_1_7fbdbaa9c0609fd7b91c6dc1a12452c8.jpg?v=202512060928 ]
3.提供開始日
2025年12月5日
4.関連サイト
マルチアングル配信プラン サービスサイト
https://www.smartstream.ne.jp/sol/multiangle/
今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいります。
引き続き当社サービスをご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
NTTスマートコネクト株式会社
メディアビジネス部
TEL：0120-28-8140
※受付時間:10:00～18:00（土日祝・年末年始を除く）
E-mail：info@smartstream.ne.jp
お問い合わせフォームはこちら(https://www.smartstream.ne.jp/contact/multiangle.html)