AIレタッチソフト「Evoto AI」、一部機能を無料化

株式会社 Truesight Japan

AIレタッチソフト「Evoto AI」を提供している株式会社Truesight Japan（代表取締役社長：ウィリアム・ワン、本社：東京都渋谷区、以下 Truesight Japan）は、PC版「Evoto AI」の最新バージョン6.1以降より、色補正 / トリミング＆回転 / 手動補正（ゆがみ補正、修復ツール）を書き出しチケット無しで利用できることを発表いたします。

◆ 一部機能の無料化について

「Evoto AI」 の有料プランユーザー（※1）且つパソコン版「Evoto AI」の6.1以降のバージョン（※2）をご利用いただいている場合、色補正 / トリミング＆回転 / 手動補正（ゆがみ補正、修復ツール）のみを使用した写真であれば、「チケット消費なし」で書き出しが可能となりました。

※1：有料プランユーザーとは、有効期限が過ぎていない「年間定期購入プラン」または「2年チケットプラン」をご利用中のユーザーを意味します。

※2：PC版「Evoto AI」のバージョン6.0以下、iPad版「Evoto AI」、「Evoto Instant」は対象外となります。

▼一部機能の無料化に関する詳細はこちら

https://support.evoto.ai/ja/how-can-i-use-credit-free-exports/

◆「チケット消費なし」対象機能一覧表

◆「Evoto AI」とは

「Evoto AI」は写真スタジオ・プロフォトグラファー・クリエイターのためのプロ仕様のAIレタッチソフトです。ポートレート写真に特化しており、これまでレタッチャーの経験やスキルに頼っていた部分をAIが代替し、レタッチ効率の向上と品質の安定を実現します。また、業務利用を念頭に開発された独自のAI技術と画像処理技術によって、自然さを失わない処理、高品位印刷に耐える品質で書き出しが可能です。

国内外の写真スタジオ、ブライダル関連企業、広告代理店、印刷会社、プロフォトグラファーなどにご活用いただいております。

▼「Evoto AI」サービスサイトはこちら

https://www.evoto.ai/

◆「Evoto AI」の料金形態

「Evoto AI」は、ダンロード＆アカウント作成無料。ソフトを使用するためのサブスクリプション料や初期費用は一切かかりません。編集した写真を書き出す際に、1カットあたり1チケットを消費するチケット制のソフトです。書き出し用のチケットはオンラインでご購入いただけます。

▼「Evoto AI」料金プランはこちら

https://www.evoto.ai/ja/payment

◆ 株式会社Truesight Japanについて

株式会社Truesight Japanは、AIレタッチソフト「Evoto AI」を開発・提供する米国IT企業Truesight Techonology Inc.の日本法人です。日本国内向けの販売およびサポートを通じ、プロフェッショナルな写真編集を支援しています。

- 会社名：株式会社Truesight Japan- 本社：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア37階- 設立：2023年6月- 代表取締役社長：ウィリアム・ワン- URL：https://www.evoto.ai/ja/company- 公式X：https://x.com/home- 公式YouTube：https://www.youtube.com/@EvotoChannel/- 本リリースに関するお問い合わせ：support-jp@evoto.ai