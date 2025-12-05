【Amazonベストセラー書籍の著者登壇】″属人化したベテランの判断を組織の資産に変えるマニュアル設計とは″ セミナーを12月11日(木)開催

株式会社taiziii

株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎）は、オンラインセミナー「【Amazonベストセラー書籍の著者登壇】 属人化したベテランの判断を組織の資産に変える“マニュアル設計”とは」を、2025年12月11日（木）16:00～17:00に開催いたします。

本セミナーでは、Amazonベストセラー（データベースカテゴリ）を獲得した書籍『AI時代の経営デザイン』(https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%89%B9%E5%85%B8%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91AI%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%84%AA%E4%BD%8D%E3%81%AB%E7%9B%B4%E7%B5%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8CAI%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%8C%96%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%99%83%E5%AF%BF%E9%83%8E-ebook/dp/B0FTSFBS6D)の著者であり、株式会社taiziii代表の加藤晃寿郎が登壇。“設計の問題”を分解し、現場で機能するマニュアルへのアップデート手法を解説します。

セミナーに申し込む :https://ai-manual-design.peatix.com/view

こんな方におすすめ

- 属人化が深刻で、ベテランの判断が“現場に残らない”と悩む製造業・インフラ企業の担当者- 拠点や班によって判断や品質にバラつきが出ていると感じている方- マニュアルや研修に投資してきたが、「現場では使われていない」と感じている方- AIチャットボットを導入したものの「現場の感覚とズレて使われていない」企業- 教育・品質・生産技術・DX推進のいずれかを担当しており、現場知識の継承を急ぎたい方

開催概要

- 日時：2025年12月11日(木曜日)16:00-17:00- 場所：オンライン（zoomウェビナー）- 定員：50名- 参加費：無料- 登壇者：株式会社taiziii 代表取締役 加藤 晃寿郎株式会社taiziii 代表取締役 加藤 晃寿郎

Webのフロントエンドからバックエンドまであらゆる開発に幅広く対応可能なオールラウンダーとして、現在は事業戦略の立案からシステム設計・開発、運用までをワンストップで支援。

近年ではAI導入支援やコンサルティングへと事業領域を拡大し、クライアントの多様な課題解決に取り組んでいる。



また、大規模開発に対応できるエンジニアチームを率い、外部CTOとしても多くの企業の開発課題を解決。複数社の新規事業立ち上げにも携わり、ビジネス設計を含めた開発支援を行っている。



自社・共同事業として、実践型エンジニア教育事業「TechElite」や、数万ユーザーを超える飲食店向けSaaSサービスなどを多角的に運用する。

セミナーに申し込む :https://ai-manual-design.peatix.com/view

会社情報

- 会社名： 株式会社taiziii- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎- 所在地： 東京都渋谷区- 事業内容：システム開発、AIを活用した業務改善コンサルティング- 会社HP： https://taiziii.com/

お問い合わせ

担当部署： 広報担当

連絡先： https://taiziii.com/contact/