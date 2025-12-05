【新発売】個人事業主必見！ジョブカン青色申告がAmazon.co.jpで販売開始！確定申告もラクラク完了！

株式会社ジョブカン会計

株式会社ジョブカン会計（東京都渋谷区、代表取締役：宮川浩嗣）は、12月1日（月）より、個人事業主向けクラウド会計ソフト『ジョブカン青色申告』の12ヶ月間利用ライセンスをAmazon.co.jpにて販売を開始いたしました。当商品は 「新規登録ユーザー限定ライセンス」としての提供となります。

『ジョブカン青色申告』Amazon.co.jp 商品ページはこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQRYGTXY

■ご購入に関する重要なお知らせ

本製品は、ジョブカン青色申告を初めてご利用になる「新規登録ユーザー限定」の商品です。

以下のいずれかに該当するお客様はご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

・現在、ジョブカン青色申告を無料体験中または有料利用中の方。

・過去にジョブカン青色申告を無料体験や有料利用されたことのある方。

・現在ご利用中で、本製品を更新としてご購入を希望される方。

※対象外の方が購入された場合、サービスはご利用いただけません。

■『ジョブカン青色申告』について

シリーズ累計27万人以上が利用する「ジョブカンDesktopシリーズ」のクラウド版として開発された、個人事業主専用の青色申告向け会計ソフトです。

主な特長：

・青色申告決算書・確定申告書の作成に対応。

・農業所得・不動産所得にも対応しているため、幅広い個人事業主にご利用いただけます。

・Windows / Mac の両方で利用可能。

クラウド型なので、インストール不要でスムーズにご利用いただけます。

■会社概要

【株式会社ジョブカン会計】

所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー 8F

代表者 ：代表取締役CEO 宮川浩嗣

設立 ：2002年3月19日

事業内容 ：Windowsアプリケーション開発、インターネットによる情報提供サービス運営、Webサイトの企画・制作・構築、Webアプリケーション開発、各種データベースアプリケーション開発、システム及びネットワーク設計・構築

企業サイト：https://www.jobcan.biz/

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。