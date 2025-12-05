高耐久とコンパクト設計を両立した業務用小型シュレッダー「D18C」「D10C」を新発売

株式会社明光商会

株式会社明光商会（本社：東京都中央区、代表取締役：永野毅、以下明光商会）は、耐久性と省スペース性を兼ね備えた業務用のMSシュレッダー「D18Ｃ」「D10C」を2026年1月1日(木)より発売いたします。

MSシュレッダー D18C

B4用紙対応の広い投入間口でA4用紙もらくらく投入できるクロスカットシュレッダー。

A4用紙であれば最大18枚、ホッチキス付きでも細断ができ、オートリバース機能など利便性を高める基本機能も搭載しています。丈夫な鈑金製で耐久性と省スペース性を両立したモデルです。

【商品名】MSシュレッダー D18C

【投入幅】260mm（B4サイズ）

【最大細断枚数（50Hz/60Hz）】18/16枚

【定格細断枚数（50Hz/60Hz）】12/10枚

【細断寸法】約3.9×30mm

【製品寸法】W600×D300×H660mm

（スイッチ等突起部含むW610×D300×H675mm）

【くず箱容量】38L

【希望小売価格】228,000円（税別）

【発売日】2026年1月1日(木)

※MSシュレッダーMSV-D26Cの後継商品です。

「D18C」商品ページで詳細を見る :https://www.meikoshokai.co.jp/product/shredder/office-personal/d18c/

MSシュレッダー D10C

Ａ4用紙最大10枚細断可能なワンカットクロスシュレッダー。細断サイズ約2.3×16mmの極小細断で、小さい文字の書類も安心して処分ができます。

デスク横にもすっきりと置けるコンパクトなサイズ感でありながら、カッターや部材の品質にこだわり業務用と同レベルの耐久試験もクリアした丈夫なロングセラーモデルです。

【商品名】MSシュレッダー D10C

【投入幅】220mm（A4サイズ）

【最大細断枚数（50Hz/60Hz）】10/9枚

【定格細断枚数（50Hz/60Hz）】6/5枚

【細断寸法】約2.3×16mm

【製品寸法】W450×D250×H600mm

【くず箱容量】21.6L

【希望小売価格】188,000円（税別）

【発売日】2026年1月1日(木)

※MSシュレッダーMSV-D22Cの後継商品です。

「D10C」商品ページで詳細を見る :https://www.meikoshokai.co.jp/product/shredder/office-personal/d10c

MSシュレッダーの強み

会社概要

- 安心を支える、安全品質へのこだわり投入口強度、投入口からカッターまでの距離など経済産業省の安全基準を上回る明光商会独自の基準を設定。安心して安全に長くお使いいただける製品づくりに努めています。- 良質な素材を採用した長寿命設計MSシュレッダーのオフィスシリーズは、高品質にこだわり自社工場で製造。良質な素材の採用し、約250,000枚の細断耐久試験をクリアした製品のみ販売しています。- 訪問修理可能でアフターサポートも安心全国にサービスネットワーク体制を構築し、万が一の不具合発生時には、専門知識と経験を備えたプロフェッショナルエンジニアが迅速に現地へ赴き対応します。お客様に長く安心してご使用いただける体制を整えております。※故障内容により工場でのお預かり修理となる場合があります。

1960年、製麺機をヒントに日本で初めてシュレッダーの製造販売を開始しました。以来、国内オフィス用シュレッダー市場では圧倒的なシェアを誇り、業界のリーディングカンパニーとして揺るぎない地位を築いています。「MSシュレッダー」「MSボイスコール」を中心に、お客様のご要望にお応えする製品を開発、提供しています。



会社名：株式会社明光商会

所在地：東京都中央区八丁堀4-6-1

代表者：永野毅

設 立：2004年9月7日（平成16年9月）

1959年6月2日（昭和34年6月、創業 昭和31年7月）（旧 明光商会）

URL：https://www.meikoshokai.co.jp/

事業内容：シュレッダー、ボイスコールその他の事務用機器及び付属品の製造販売

保守、修理、回収、リサイクル業務

ソリューションサービスの企画、提案並びに販売代理店業

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社明光商会 営業管理部 広報担当

TEL：03-6858-1611

MAIL：koho@meikoshokai.co.jp

明光商会ホームページよりお問い合わせ :https://www.meikoshokai.co.jp/contact/