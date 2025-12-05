食べなくなった老犬にも、もう一度「食べる喜び」を

株式会社エーゼログループ

株式会社エーゼログループ（代表取締役CEO：牧 大介、本社：岡山県西粟倉村、以下「エーゼログループ」）は、高齢犬や季節の変化で食欲が落ちた愛犬のための新商品『クイツキマックス』を2025年12月5日より発売いたします。



本製品は、犬が本能的に好む「ジビエ（鹿肉）」を100%使用し、調味料・着色料・保存料・酸化防止剤は一切不使用。加熱処理にもこだわり、中温でじっくりと仕上げることで、しっとり柔らかく、シニア犬でも食べやすい食感を実現しています。

■ 商品のポイント

・本能を刺激する“ジビエの香り”

鹿肉は犬の祖先であるオオカミが野生で主食としていた「ジビエ」に分類され、

強い肉の香りや血の風味が犬の嗅覚に本能的に響くといわれています。クイツキ

マックスでは、ハツ（心臓）やレバー（肝臓）など内臓肉も贅沢に使用。肉の香

りと旨味が濃縮されたレシピで、食欲が落ちた愛犬にも「食べたい！」という気

持ちを引き出します。

・しっとりやわらか、中温調理でシニアにもやさしく

高温で急速に加熱するのではなく、70℃で3０分以上の“中温調理”を採用。これに

より、肉の水分を保ったまましっとり柔らかく仕上がり、噛む力が衰えた高齢犬

でも飲み込みやすくなっています。また、厚生労働省が必要とする70℃で3分以上

の加熱基準も満たしており、衛生面にも万全の配慮をしています。

・鹿肉の栄養バランスで健康をサポート

鹿肉は「高タンパク・低脂肪・低カロリー」でありながら鉄分やビタミンも豊富

な“スーパーフード”。筋力の維持や体重管理に理想的な食材です。さらに、グレ

インフリー（穀物不使用）で、アレルギーに悩む犬にも配慮されています。

・冷凍・小分けパックで保存も使い方も手軽

忙しい日常でも手間なく使えるように、1回使い切りサイズ（15g）の小分けパッ

クを採用。必要な時に必要な分だけを、湯せんで数分温めるだけ。保存は冷凍庫

でOK、かさばらず長期保存が可能です。いつものごはんへのトッピングや、食欲

が気になるとき、ご褒美などにも最適です。

■ 商品詳細

▪︎商品名：クイツキマックス

▪︎内容量：150g（15g×10袋） ／ 300g（15g×10袋）×２ ／ 450g（15g×10袋）×３ ／900g（15g×10袋）×６

▪︎原材料：国産鹿肉100%（レバー・ハツ含む）

▪︎添加物：調味料・着色料・保存料・酸化防止剤 不使用

▪︎保存方法：-18℃以下で冷凍保存

▪︎用途：一般食（ドッグフードのトッピングとして使用可）

▪︎販売形態：

オンライン販売 Amazon （2025年12月5日より販売開始）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWQLK1QQ

店舗販売（予定） BASE101%（エーゼログループ直営店：岡山県英田郡西粟倉村長尾461-1）

▪︎価格：

150g（15g×10袋）：2,400円（税込）

300g（15g×10袋×2セット）：3,600円（税込）

450g（15g×10袋×3セット）：4,600円（税込）

900g（15g×10袋×6セット）：7,200円（税込）

※送料無料（北海道・東北・沖縄・離島はエリアごとに別途送料がかかります）

▪︎与え方：

・袋のまま流水で解凍、またはぬるま湯で3～5分湯せんしてください。

・給餌量には個体差があります。犬の健康、食事量、運動量、年齢、便の様子などを考慮し、総合栄養食にトッピングして与えてください。

・初めて与える場合は少量からお試しください。

・喉につまらせないよう、よくほぐしてから与えてください。

・人肌程度に温めることで、鹿肉の香りが引き立ちます。

・解凍時のドリップはそのまま与えて頂いても問題ありません。

■ 開発背景

150g(15g×10袋)商品の内容例

「大好きだったはずのごはんを、見向きもしなくなった」

「今日はまったく食べなかった...」

そんな飼い主さんの戸惑いと悲しみの声を、私たちは何度も耳にしてきました。愛犬が食べることをやめてしまうとき、それは体調の変化だけでなく、加齢により嗅覚や味覚が鈍くなっている場合もあります。

クイツキマックスは、そうした“食べたくても食べられない”という犬の状態に寄り添い、少しでも「食べたい」という気持ちを引き出せるように開発されました。

私たちが拠点とする岡山県西粟倉村には、豊かな森を駆け巡って育った野生の鹿がいます。その鹿たちの中には残念ながら獣害を起こしてしまい駆除されることもあります。その命を無駄にしないために、また鹿の亡骸を捕食する熊を増やさないためにも、自社で解体・加工・販売までを一貫管理し、徹底した衛生管理のもとで高品質な鹿肉を、皆様に提供しています。

クイツキマックスは、単なるドッグフードではありません。

愛犬の「食べる喜び」と飼い主の「安心」を両立させる一品を、ぜひお試しください。

商品詳細・ご購入はこちら（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWQLK1QQクイツキマックスのAmazon販売ページです。2025年12月5日より発売開始いたします。