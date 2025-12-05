ナノイズムジャパン株式会社「LaBriller(R)」普及に向けた第３回公式認定医セミナーを開催

大河実業株式会社

大河実業株式会社のグループ会社であるナノイズムジャパン株式会社（代表取締役：何軍）は、次世代型審美歯科素材「削らないジルコニア La Briller認定医」のさらなる普及と、歯科医療従事者の臨床技術向上を目的として、第３回 La Briller公式認定医セミナーを開催いたします。

これまで多くの歯科医師の皆様にご参加いただいた第1回・第2回に続き、本セミナーではより高度な臨床応用やスキャン・ボンディング技術の実践ポイントを学べる内容を強化。

今回も、8万円相当のスターターキット贈呈およびLa Briller認定証書授与といった特典をご用意しております。

【開催概要】

■名称： 第３回 La Briller 公式認定医セミナー

■日時： 2026年2月19日（木）13:00～16:00

■会場：東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館 11階トラストシティ カンファレンス 丸の内

■対象： 歯科医師

■参加費： 100,000円（税込）

（事前申込制／定員制）

■主催： ナノイズムジャパン株式会社

【セミナー内容】

第一部 La Briller の技術開発と臨床的優位性

第二部 スキャンテクニックのポイント

第三部 ボンディングシステム 理論と操作手順

第四部 ラブリエ実物での接着ハンズオン

【講師（敬称略）】

江藤 一洋 日本歯科医学会 前会長

松永 泰典 医療法人社団藤弘会 理事長

森脇 鉄也 フォレスト歯科・矯正歯科北千住マルイ 院長

松永 江里加 ナノイズムジャパン株式会社

【特典】

本セミナー修了者には

8万円相当の専用スターターキットを贈呈

La Briller認定証書を授与

【お申し込み方法】

下記フォームよりお申し込みください：

https://nanoism.co.jp/seminar/

【次世代審美歯科素材「La Briller」とは】

「La Briller（ラブリエ）」は、ミクロ精度で3D造形された超薄型ジルコニア素材で、従来のベニア治療と比較して 低侵襲・高審美・高耐久 を実現した次世代審美歯科素材です。

高解像度3Dプリンターを用いることで厚み・形態・長さを高精度に再現でき、歯をほとんど削らずに自然な美しさを付与できます。

痛みの少なさ、治療回数の低減、審美性の高さなどから、すでに都内の先進クリニックを中心に導入が進み、患者満足度の高い治療として注目されています。