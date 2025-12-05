ビジネスキャリアの価値を変える、新しいプロフェッショナルマッチングプラットフォーム「ビジネスプロフィール.pro（α版）」をリリース

合同会社JUMPサービス提供の背景

ビジネスパーソンにとって、必要な人材やキーパーソンへ的確にアプローチすることは、採用、営業、協業など、あらゆるビジネスシーンで重要です。しかし、従来のネットワーキングサービスでは、メッセージが届かない、返事が返ってこない、信頼性が担保しにくいといった課題が存在していました。

「ビジネスプロフィール.pro（α版）」は、このような課題に対し、“確実に届くアプローチ” と “プロフィールの信頼性” に重点を置いた新しいプラットフォームとして開発されました。

ビジネスプロフィール.pro（α版）ロゴ「ビジネスプロフィール.pro」について

ビジネスキャリアを活かすための、新しいネットワーキング基盤

本サービスは、会社名・部署・役職・氏名などの正確なビジネス情報をもとに、目的の相手を検索し、確実にアプローチできる革新的な仕組みを提供します。また、面談が成立した際には受け手に収益が発生する「収益化システム」を導入し、双方にメリットのある新しいビジネスコミュニケーションを実現します。

主な特徴

1. プロフェッショナル検索機能

会社名、部署、役職、氏名などから、目的のビジネスパーソンを正確に検索可能。

2. 必ず届くアプローチ機能（メッセージ送信 30,000円／初回送信時のみ）

企業や個人は目的の相手に確実にメッセージを届けることができます。

相手は収益化システムによりメッセージを確実に確認するため、従来に比べ高い返信率を実現。

3. 面談受諾で収益化できる仕組み（15,000円／面談完了）

メッセージを受信した側は、申込まれた面談を完了することで15,000円を獲得できます。

副収入の機会として活用でき、ビジネスプロフェッショナルの時間価値を適切に評価します。

4. 認証済みユーザーのみ閲覧可能な安全設計

プロフィール情報は認証済みユーザーに限定して公開され、安心・セキュアな環境でネットワーキングが可能です。