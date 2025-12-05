グローバルAIスタートアップのCosBEが経営者向けに「AIトランスフォーメーション」手法を無料公開！中小企業のAI格差の解消を目指す

CosBE incorporated

経営者のAI変革を支援する CosBE Incorporated（CEO：茂見 憲治郎 本社：シリコンバレー）は、AIを単なるツール導入に終わらせず、経営のあり方そのものを再構築する「AIトランスフォーメーション」の実践的ホワイトペーパー「未来を創造する経営者のためのAIトランスフォーメーション」を無料公開しました。

AI技術活用が企業の競争力を左右するAI時代、経営資源が限られる中小企業と大企業とのAI格差が深刻化する中、「中小企業経営者の視点でAI変革のための情報」を提供し、企業の持続的成長を支援します。

■ホワイトペーパー公開の背景

■本ホワイトペーパーで解説する内容（一部抜粋）

- 顕在化し始めた「AI格差」米、中ではすでに進んでいるAI技術が企業の競争力の格差を拡大する「AI格差」、日本でも大企業を中心にAI技術による大幅なビジネス改革が進行し始め、経営資源の差がAI格差を広げる構図が顕在化し始めました。中小企業経営者にとってAI時代にいかに向き合ってゆくかは喫緊の課題となっていますが、まだまだ情報が十分に行き届いていません。- 「ChatGPT活用」などのAIツール利用に留まる中小企業ChatGPTなどの生成AIの普及でAI活用への関心は高まる一方、当社の調査では84%もの経営者が「AIツールを個人で使うだけでは、経営全体の改善にはつながらない」と強い課題意識を抱えていることが明らかになりました。しかし、AIツールの利用からさらに一歩踏み込んだ本質的なAI技術を活用した経営改革への取り組みにはほとんど着手できていません。- 経営者に必要なAIによる経営変革（AIトランスフォーメーション）の羅針盤当社は、この「AI格差」を解消し中小企業が力をつけてゆくために本質的な「AIトランスフォーメーション」の情報提供が喫緊の課題であると考え、単なるAIツールの紹介ではなく経営者の視点に立ったAI時代の経営変革の羅針盤として本ホワイトペーパーを無料公開することにいたしました。

第１章：AI革命時代の生存戦略

なぜ、今「AI格差」が中小企業の経営を左右するのか

第２章：実践的理解 AIの基本と最先端活用

経営者が最低限知っておくべきAIの仕組み

第３章：AI変革を阻む壁と成功へのカギ

95%が陥る「AI導入の失敗パターン」と成功への「4つの原則」

第４章：実践ロードマップ AI変革に導くステップ

小さく始めて大きく育てる「MVP戦略」の具体的な進め方

第５章：業界別 AIトランスフォーメーション成功事例

【製造・建設・小売業】人手不足や生産性課題を解決する成功事例

■ホワイトペーパーのダウンロード方法

ホワイトペーパーの内容を一部抜粋

下記ホームページのトップにあるダウンロードボタンより、フォーム入力なしで無料ダウンロードいただけます。

URL： https://www.jp.cosbe.inc/

CosBEは、「最先端のAI技術で企業の事業変革を加速させること」をミッションに、AIトランスフォーメーションサービス「速AIラボ」などを提供。経営課題の特定から戦略立案、実装、組織定着までを一気通貫で伴走し、企業の持続的成長を支援します。



【会社概要】

会社名：CosBE Incorporated

CEO：茂見 憲治郎

事業内容：AIトランスフォーメーション支援(AI開発導入・活用支援、経営・事業コンサルティング)

【本件に関するお問い合わせ先】

Email： marketing@cosbe.inc