Slash Giftにて『龍の国 ルーンファクトリー』オンラインくじ販売決定！

株式会社モリーコ

アニメ・ゲームグッズの企画・制作を行う株式会社モリーコ（本社：東京都中央区、以下「モリーコ」）はSlash Giftにて「ルーンファクトリー」シリーズの最新作「龍の国 ルーンファクトリー」の豪華賞品が手に入るオンラインくじを、2025年12月8日(月)12時より販売します。

主人公スバルとカグヤをはじめ、「龍の国 ルーンファクトリー」に登場するキャラクターのオリジナルグッズをこの機会に是非ゲットしてください！

＜販売概要＞

商品名 ：龍の国 ルーンファクトリー オンラインくじ

販売期間：2025年12月8日(月)12:00～2026年1月8日(木)23:59

商品配送：2025年2月下旬頃より順次発送予定

販売価格：1回 770円(税込) + 送料1配送につき、全国一律900円（税込）

権利表記：(C)2025 Marvelous Inc.

販売URL：https://slash.gift/store/nikonikochusenjo/lottery/ryunokuni(https://slash.gift/store/nikonikochusenjo/lottery/wakearishinreimanshon)

■商品ラインナップ

A賞:ミニ厚アクスタ16種セット（全1種）

B賞:湯呑（全2種）

C賞:手ぬぐい（3種）

D賞:木製キーホルダー（17種）

E賞:和紙缶バッジ（17種）

■「Slash Gift(スラッシュギフト)」について

「Slash Gift」は、 いつでも、 どこでも楽しめるハズレなしのオンラインくじモールです。

ショッピングにもっと楽しさと興奮を。 をコンセプトに、「Slash Gift」でしか手に入れることができないオリジナル商品やほかでは体験できないオリジナル企画などをラインナップ。 また、「Slash Gift」にストア出店することで、初期費用0円でオンラインくじの販売を始めることが可能です。

サービスURL：http://slash.gift(https://info.slash.gift/)

公式Twitter：https://twitter.com/Slash_Gift

システム・ストア出店に関するお問い合わせ：https://info.slash.gift/

権利表記：(C)︎Slash Gift

■【龍の国 ルーンファクトリー 公式サイト】

『龍の国 ルーンファクトリー』:https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/

『ルーンファクトリー』シリーズ公式X :https://x.com/RuneFactory_PR