中国ドラマブーム再燃！大ヒットブロマンス時代劇「陳情令」や、注目の新作BL「紫陌紅塵-Kill To Love-」がついにbloome+で見放題！そのほか、続々ラインナップ登場！

株式会社アクロス

「逆愛～Revenged Love～」や「垂涎-Desire-」などが異例のヒットとなり、近年さらなる盛り上がりを見せている中国ドラマ！独特な世界観と中毒性のあるストーリー展開にハマる人が急増中！そこで、「bloome＋（ブルームプラス）」では、中国ブロマンス／中国BLドラマの話題作をラインナップへ緊急追加！大ヒット中国ブロマンス時代劇「陳情令」をはじめ、繊細な映像美と感情表現で話題の新作中国BLドラマ「紫陌紅塵―Kill to Love―」、「山河令」のマー・ホワガン監督が描く新作武侠ブロマンス作品「将軍家の末息子」など、寒い冬を熱くする作品が目白押し！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OgfwT474IgQ ]

今、最もアツい中国ドラマは？話題作をいち早くチェック！

根強いファン層を持つ中国ドラマ。その中でも、ブロマンス／BLドラマジャンルが今アツい！画面映えする美と実力を兼ね備えた俳優陣や、原作小説などの根強い人気にも支えられ、独特な世界観、そして中毒性のあるストーリー展開に夢中になる人が増加中！

BL・LGBTQ+、ブロマンスや多様なジャンルを1つに集約してお届けするコンテンツチャンネル「bloome＋」では、そんなニーズにお応えして中国ドラマの話題作を多数追加。これから追加となる注目のラインナップの中から、見逃し厳禁の作品を３タイトルご紹介！

あの大ヒット中国ブロマンス時代劇「陳情令」がついにbloome+に登場！

2019年に前代未聞の大ヒットを記録し、主演俳優たちも大ブレイク！数々の祭典で賞を獲得して中国Webドラマ史の記録を塗り替えたメガヒットブロマンス・ファンタジー時代劇「陳情令」が見放題でイッキ見可能に！快活で何物にも縛られない自由奔放な魏無羨と、無口で戒律を重んじ己にも厳しい藍忘機。正義のため力を尽くすことを誓った２人の固い絆に心揺さぶられる！（※好評配信中／全50話）

「陳情令」(C)2019 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited視聴者の心を鷲掴みにする話題の新作中国BLドラマ「紫陌紅塵―Kill to Love―」

2025年にリリースされた中国BL作品の中でも“ダークホース”的存在感を放つ本格派BL時代劇「紫陌紅塵―Kill to Love―」。冀北国の刺客・段子昂と南徽国の第六皇子・蕭殊鶴の運命に翻弄される美しくも切ない愛の物語を描いた本作が早くも独占見放題でラインナップ！神の一手とも言えるキャスティング、俳優たちの圧倒的な表現力と吸い込まれるような映像美は涙なくしては見られない！（※12月23日（火）～週2話ずつ配信／全12話）

「紫陌紅塵-Kill To Love-」(C)SINGAPORE METAPLANET TELEVISION PTE.LTD

「紫陌紅塵―Kill to Love―」蕭殊鶴 役 ミー・ジン（弭金）さんからコメントも到着！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iCc-pQmC_1s ]

「お互いの第一印象は？」「心に留めておきたいシーンは？」など、気になるアレコレを

主演のミー・ジン（弭金）さん、ジャン・ジョーシュー（張哲旭）さんの２人が語る！

→オフィシャルインタビュー記事はこちら！(https://www.a-cross.co.jp/bloomeplus/news/killtolove-interview/)

「山河令」のマー・ホワガン監督が描く武侠ブロマンス「将軍家の末息子」

大人気中国ブロマンス時代劇「山河令」の監督を務めたマー・ホワガン氏の新作ドラマ！敵同士だった一家惨殺の復讐を誓った将軍家の末息子と、仲間の無念を晴らす鬼谷の少主の人生が交わり、復讐の中で芽生える情と絆を描いた武侠アクション・ブロマンスの決定版！（※11月12日（水）～週3話ずつ好評配信中／全24話）

「将軍家の末息子」(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Co., Ltdその他にも注目作が続々ラインナップ予定！

紹介した３タイトルのほか、「陳情令」金凌役のチー・ペイシン（漆培鑫）が出演した中国ブロマンスファンタジー時代劇『男狐聊斎 ～狐の恩返し～』など、注目の映画作品も登場予定！そして、こうした“古装もの”と呼ばれる中国時代劇ジャンルに加え、芸能界の光と闇を描いた中国BLドラマ「きらめく君を見つめて」などの現代劇も追加！「同居人は名探偵～僕らの恋は迷宮入り～」「僕のルームメイトは狐さま」「トキメキ☆雲上(ユンシャン)学堂スキャンダル～漂亮書生～」など公開中の作品も多数。

さらに、人気のタイBLドラマ「Fourever You／フォーエバー・ユー」のシリーズファンのご要望にお応えし、ドラマの人気CPジョーハンとノースにフォーカスを当てた「Special Episode -JohanNorth-」が見放題※に登場！500年を生きるヴァンパイアとその標的になった純潔の青年の恋を描く韓国ファンタジーBL「君の唇を噛みたい」などもラインナップ！

様々なジャンルからの注目作品を豊富に取り揃えてまいりますので、今後もbloome+にご期待ください。

※「Fourever You／フォーエバー・ユー Special Episode -JohanNorth-」は同時にPrime Videoでレンタル配信も行う予定です。

これまでにない、あなたの“見たい”、“好き” をぎゅっとひとつに。

★「bloome+」について

「bloome+」は、“好き”を自由に楽しめる場所をテーマに、BLやLGBTQ＋、ブロマンス、多様なジャンルの作品を届けるコンテンツチャンネル。Prime Videoのサブスクリプションの1つとして昨年11月8日にサービスを開始し、現在ではLeminoチャンネルでもサービスを拡大。国内外の人気ドラマや話題作、独占配信タイトル、ジャンルの垣根を越えた作品をお届け中！

＜コンテンツチャンネル概要＞

Prime Video サブスクリプション「bloome+」(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/subscription/bloomeplusjp)

※毎月随時更新

月額料金：660円／月(税込)

Leminoチャンネル「bloome+」(https://lemino.docomo.ne.jp/channel/2-1-150-8)

※毎月1日更新

月額料金：660円／月(税込)

＜最新情報＞

bloome+公式HP(https://www.a-cross.co.jp/bloomeplus/)

bloome公式Xアカウント(https://x.com/bloome_OA)

＜お問い合わせ＞

株式会社アクロス

担当：松本

matsumoto@a-cross.co.jp

TEL：03-5367-8806