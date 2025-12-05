【受講者1,000人突破】Udemy人気講座『Webマーケティングの基礎』先着100名様に「完全無料クーポン」を配布する記念キャンペーンを12/31まで開催

株式会社トポロジ

株式会社トポロジ（本社：東京都千代田区神田須田町1-34-4 神田グロウビル3階、代表取締役：小原毅也）は、世界最大級のオンライン学習プラットフォームUdemy（ユーデミー）にて公開中の講座「WEBマーケティングはじめの一歩！SEO、広告、アクセス解析からPDCAまで学ぶ完全ガイド」の受講者数が、2025年11月に累計1,000名を突破したことをお知らせいたします。

これを記念し、本日より2025年12月31日（水）までの期間限定で、本講座を【完全無料】で受講できるクーポンコードを配布するキャンペーンを実施します。クーポンは特設ページよりご登録いただいた方へ、先着100名様限定で送付いたします。未経験からWebマーケターを目指す方の「はじめの一歩」を強力に支援します。

■キャンペーン実施の背景

企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に伴い、Webマーケティングスキルの需要は年々高まっています。一方で、初心者が体系的に学べる機会はまだ多くありません。 当講座は、SEO、Web広告、アクセス解析といった専門スキルから、実務で不可欠なPDCAサイクルの回し方までを網羅した「完全ガイド」として、公開以来多くのビジネスパーソンにご受講いただきました。

この度、受講者数が1,000名を超えたことを記念し、リスキリングやスキルアップを目指すより多くの方に学習の機会を提供するため、無料招待キャンペーンを実施いたします。

■講座『WEBマーケティングはじめの一歩！』について

本講座は、断片的な知識ではなく「マーケティングの全体像」を掴むことに特化したカリキュラムです。

＜主な学習内容＞

Webマーケティングの全体像：施策の役割と連携の理解

集客手法の基礎：SEO（検索エンジン最適化）とWeb広告の仕組み

分析と改善：Googleアナリティクス等の基礎とPDCAサイクルの回し方

戦略立案：ターゲット設定からコンバージョンまでの導線設計

総時間2時間50分の大ボリューム！知識ゼロから「稼ぐ力」を身につける

SEO、広告運用の基礎から、Googleアナリティクスを使った分析、改善施策の立案まで。 「点」の知識ではなく、それらがどう連携して売上につながるかという「線」の理解を深め、現場で使えるWebマーケティングの全体像を網羅しています。

＜このような方におすすめ＞

Webマーケティング未経験者・初心者

自社のWeb担当になったが、何から始めれば良いかわからない方

ブログやSNS運用だけでなく、体系的な知識を身につけたい方

＜講座ページ（参考）＞

https://www.udemy.com/course/2023-web-marketing-introduction/

※上記URLは講座内容の確認用です。無料クーポンは特設ページ経由でのみ発行されます。

■キャンペーン概要

【内容】 Udemy講座「WEBマーケティングはじめの一歩！SEO、広告、アクセス解析からPDCAまで学ぶ完全ガイド」の受講料が無料になるクーポンコードをプレゼントいたします。

【対象期間】 2025年12月5日（金）～ 2025年12月31日（水）23:59まで

【配布数】 先着100名様（定員に達し次第終了となります）

【応募・受取方法】 本キャンペーンは、リスト登録者様限定の特典となります。

必ず「特設ページ」からご登録ください

本キャンペーンは、メールマガジン登録者様限定の特典となります。 Udemy公式サイトからの直接購入は無料対象外となりますのでご注意ください。左記のステップに沿って、キャンペーン特設ページ（LP）よりメールアドレスをご登録いただくと、自動返信ですぐにクーポンをお届けします。

＜キャンペーン特設ページURL＞ https://shunsukekadota.com/prtimes/

■今後の展望

トポロジでは、今後も「実務で使えるマーケティングスキル」の普及を目指し、中級・上級向け講座の展開や、実践的なワークショップの開催を予定しております。変化の激しいWeb業界において、個人の市場価値を高める学習コンテンツを提供し続けてまいります。

■会社概要

商号 ： 株式会社トポロジ

代表者 ： 代表取締役 小原毅也

所在地 ： 東京都千代田区神田須田町1-34-4 神田グロウビル3階

設立 ： 2013年12月

事業内容： トランクルーム関連Webサービス、Webマーケティングに係るコンサルティング業、インターネット広告業

URL ： https://tplg.co.jp/