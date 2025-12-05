協力型アクションRPG『クラウドハイム』アーリーアクセス開始！
破壊して、作って、生き延びろ。
Noodle Cat Games が開発・パブリッシングを手がける協力型アクションRPG『Cloudheim（クラウドハイム）』が、本日よりPC（Steam／Epic Games Store）にてアーリーアクセスを開始いたしました。
日本国内のマーケティングサポートは、Nexting株式会社が担当しています。
プレイヤーは、重量感のある物理アクション、自由度の高いクラフトシステム、最大4人のオンライン協力プレイを、一足先に体験できます。
■ ストアページ
Steam：https://store.steampowered.com/app/2070270/Cloudheim/(https://store.steampowered.com/app/2070270/Cloudheim/)
Epic Games：https://store.epicgames.com/ja/p/cloudheim-9fdc70(https://store.epicgames.com/ja/p/cloudheim-9fdc70)
■『クラウドハイム』とは
神々の戦争により崩壊した世界を舞台に、プレイヤーは冒険者として秩序の回復に挑みます。
仲間と共に戦い、クラフトで道を切り開く共闘アクションRPGです。
■ 主な特徴
・クラフト × アクションが生む戦略性
素材とレシピを集め、武器・装備・ツールを自由にクラフト。
自分だけの戦闘スタイルを構築できます。
・最大4人オンライン協力プレイ
役割分担・スキル連携・装備の組み合わせなど、共闘ならではの戦略が楽しめます。
・重量感ある物理演算アクション
一撃の重さ、衝撃、吹き飛びなど、爽快さと緊張感を兼ね備えた手応えあるアクションを実現。
■ アーリーアクセス版で遊べる内容
・メイン島の探索
・武器／装備クラフト
・ダンジョン＆ボスバトル
・1～4人オンライン協力プレイ
・一部クラスアビリティ解放
■ 今後のアップデート予定
アーリーアクセス期間中は、プレイヤーのフィードバックを反映しながら継続的に更新予定です。
・新島「Myrkstorm」「Pyregard」
・新武器／新アビリティ／新キャラクター
・エンチャント機能・レシピブック
・追加クエスト／ダンジョン／新エネミー
・天候システム（Weather System）
・シーズンイベント（Winter Event） ほか
※内容は開発状況に応じて変更となる場合があります。
■ 開発者コメント（Noodle Cat Games）
「クラウドハイムは、仲間と一緒に“破壊”と“創造”を楽しむアクションRPGです。
アーリーアクセスを通じて、バトル・クラフト・共闘の面白さをさらに磨き上げていきます。
ぜひ、あなたの冒険を始めてください！」
■ 作品情報
タイトル: 『クラウドハイム』
対応プラットフォーム: Steam、PS5、Xbox Series X|S、Epic Games、
言語（字幕）: 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語、中国語（簡体字）
開発、パブリッシング: Noodle Cat Games
マーケティング、ローカライズサポート（国内）：Nexting
ジャンル: アクションRPG
プレイヤー: 1～4名
価格: 3,400円（Steam版）
発売日（アーリーアクセス）: 12月5日（金）
■Noodle Cat Gamesについて
Noodle Cat Gamesは2022年に設立され、チームの健全な自律性と持続可能な開発プロセスを重視することで、ゲーム制作とスタジオ運営に革新をもたらすことを目指しています。
プレイヤーへの価値を最優先とし、量より質を重視することで、効率的なゲーム制作を実現。
AIツールのような新技術も、クリエイターを代替するのではなく、チームの作業を支援・加速させるために活用しています。
CEOはEpic Gamesの元創設メンバーであり、約10年にわたり『Fortnite』のリードデザイナーを務めた実績を持ちます。
Fortniteの爆発的な成長を支えたゲームデザイン原則を応用し、サバイバルクラフトゲームのループに、協力型の物理演算アクションRPGバトルを融合させることをゲーム設計の核としています。
■Nextingについて
Nextingは、マーケティングの力で“世界と戦うコンテンツ”を創ることをミッションとする、ゲームマーケティング＆パブリッシング会社です。
私たちは、日本の魅力的なコンテンツを世界へ発信するとともに、世界中の優れたコンテンツを日本へ繋ぎ、マーケティングの力でエンターテインメントの可能性を広げていきます。
また、数多くのゲーム運用で培った実績と豊富なノウハウを活かし、開発者の皆様と共に“世界で勝てるコンテンツ”を創り上げることを目指しています。
公式サイト:https://nexting.co.jp/
▼ご掲載頂く際には下記の版権表記を併せてご記載ください。
(C) 2025 Noodle Cat Games Company. All rights reserved.