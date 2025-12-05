協力型アクションRPG『クラウドハイム』アーリーアクセス開始！

Nexting株式会社

破壊して、作って、生き延びろ。

Noodle Cat Games が開発・パブリッシングを手がける協力型アクションRPG『Cloudheim（クラウドハイム）』が、本日よりPC（Steam／Epic Games Store）にてアーリーアクセスを開始いたしました。

日本国内のマーケティングサポートは、Nexting株式会社が担当しています。

プレイヤーは、重量感のある物理アクション、自由度の高いクラフトシステム、最大4人のオンライン協力プレイを、一足先に体験できます。

■ ストアページ

Steam：https://store.steampowered.com/app/2070270/Cloudheim/(https://store.steampowered.com/app/2070270/Cloudheim/)

Epic Games：https://store.epicgames.com/ja/p/cloudheim-9fdc70(https://store.epicgames.com/ja/p/cloudheim-9fdc70)

■『クラウドハイム』とは

神々の戦争により崩壊した世界を舞台に、プレイヤーは冒険者として秩序の回復に挑みます。

仲間と共に戦い、クラフトで道を切り開く共闘アクションRPGです。

■ 主な特徴

・クラフト × アクションが生む戦略性

素材とレシピを集め、武器・装備・ツールを自由にクラフト。

自分だけの戦闘スタイルを構築できます。

・最大4人オンライン協力プレイ

役割分担・スキル連携・装備の組み合わせなど、共闘ならではの戦略が楽しめます。

・重量感ある物理演算アクション

一撃の重さ、衝撃、吹き飛びなど、爽快さと緊張感を兼ね備えた手応えあるアクションを実現。

■ アーリーアクセス版で遊べる内容

・メイン島の探索

・武器／装備クラフト

・ダンジョン＆ボスバトル

・1～4人オンライン協力プレイ

・一部クラスアビリティ解放

■ 今後のアップデート予定

アーリーアクセス期間中は、プレイヤーのフィードバックを反映しながら継続的に更新予定です。

・新島「Myrkstorm」「Pyregard」

・新武器／新アビリティ／新キャラクター

・エンチャント機能・レシピブック

・追加クエスト／ダンジョン／新エネミー

・天候システム（Weather System）

・シーズンイベント（Winter Event） ほか

※内容は開発状況に応じて変更となる場合があります。

■ 開発者コメント（Noodle Cat Games）

「クラウドハイムは、仲間と一緒に“破壊”と“創造”を楽しむアクションRPGです。

アーリーアクセスを通じて、バトル・クラフト・共闘の面白さをさらに磨き上げていきます。

ぜひ、あなたの冒険を始めてください！」

■ 作品情報

タイトル: 『クラウドハイム』

対応プラットフォーム: Steam、PS5、Xbox Series X|S、Epic Games、

言語（字幕）: 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語、中国語（簡体字）

開発、パブリッシング: Noodle Cat Games

マーケティング、ローカライズサポート（国内）：Nexting

ジャンル: アクションRPG

プレイヤー: 1～4名

価格: 3,400円（Steam版）

発売日（アーリーアクセス）: 12月5日（金）

■Noodle Cat Gamesについて

Noodle Cat Gamesは2022年に設立され、チームの健全な自律性と持続可能な開発プロセスを重視することで、ゲーム制作とスタジオ運営に革新をもたらすことを目指しています。

プレイヤーへの価値を最優先とし、量より質を重視することで、効率的なゲーム制作を実現。

AIツールのような新技術も、クリエイターを代替するのではなく、チームの作業を支援・加速させるために活用しています。

CEOはEpic Gamesの元創設メンバーであり、約10年にわたり『Fortnite』のリードデザイナーを務めた実績を持ちます。

Fortniteの爆発的な成長を支えたゲームデザイン原則を応用し、サバイバルクラフトゲームのループに、協力型の物理演算アクションRPGバトルを融合させることをゲーム設計の核としています。

■Nextingについて

Nextingは、マーケティングの力で“世界と戦うコンテンツ”を創ることをミッションとする、ゲームマーケティング＆パブリッシング会社です。

私たちは、日本の魅力的なコンテンツを世界へ発信するとともに、世界中の優れたコンテンツを日本へ繋ぎ、マーケティングの力でエンターテインメントの可能性を広げていきます。

また、数多くのゲーム運用で培った実績と豊富なノウハウを活かし、開発者の皆様と共に“世界で勝てるコンテンツ”を創り上げることを目指しています。

公式サイト:https://nexting.co.jp/

▼ご掲載頂く際には下記の版権表記を併せてご記載ください。

(C) 2025 Noodle Cat Games Company. All rights reserved.