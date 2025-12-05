最強（最凶）異世界蹂躙ファンタジー『めっちゃ召喚された件 THE COMIC』の新作グッズが登場！予約開始は2025年12月12日（金）！

株式会社クロノア

《累計閲覧数1,000万views突破！＆シリーズ累計90万部！》

株式会社クロノア（東京都台東区）よりチート権化の無双系ダークヒーローファンタジー『めっちゃ召喚された件 THE COMIC』（株式会社マッグガーデン）の新作グッズが発売決定！

新作グッズは【2026年3月発売予定】で、2025年12月12日（金）から予約開始となります。

■『めっちゃ召喚された件 THE COMIC』(https://magcomi.com/episode/2551460909807638987)

（マグコミ）

■商品紹介

1）ポストカードセット（5枚入り）

価格：1,100円（税込） 【種類：絵柄全10種 ※ランダム封入】

コミックスの表紙イラストやカラー扉絵等の美麗イラストをポストカード化！

2）アクリルジオラマ

価格：各4,730円（税込） 【種類：10種】

コミックス表紙イラストをアクリルジオラマ化！ アクリルジオラマ THE COMIC（1）アクリルジオラマ THE COMIC（2）

アクリルジオラマ THE COMIC（3）アクリルジオラマ THE COMIC（4）

アクリルジオラマ THE COMIC（5）アクリルジオラマ THE COMIC（6）

アクリルジオラマ THE COMIC（7）アクリルジオラマ THE COMIC（8）

アクリルジオラマ THE COMIC（9）アクリルジオラマ THE COMIC（10）

3）B2タペストリー

価格：4,180円（税込） 【種類：1種 サイズ：B2（タテ）】

コミックス1巻の表紙イラストをB2タペストリー化

4）トレーディングアクリルキーホルダー

価格：880円（税込） 【種類：全6種 ※ブラインドパッケージ・ランダム販売】

作中に登場する《魔眼》や《魔法陣》をアクリルキーホルダー化！

5）トレーディング缶バッジ

価格：550円（税込） 【種類：全11種 （フルカラーVer.×9種+金貨風Ver.×2種） ※ブラインドパッケージ・ランダム販売】

コミックスの表紙イラストをあしらったフルカラー缶バッジ化！金貨風カラーバージョンも！

グッズ各種は、【2025年12月12日（金）】より、全国のアニメ・コミック系グッズショップならびホビーショップ、ホビー系ECサイト等で予約開始です。

■会社概要

社名： 株式会社クロノア

本社所在地： 東京都台東区台東1-12-2 モンシャトー秋葉原303

代表取締役： 嶋田 祥幸

設立： 2025年3月

事業内容： キャラクターグッズの企画‧製造‧販売、OEM/イベント企画‧運営 企業

HP:

https://chronua.com/

X(旧Twitter）アカウント：

株式会社クロノア（@chronua）

https://x.com/chronua

問い合わせ窓口：

info@chronua.com

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。

(C)Mukojima kamome (C)Saitosa / MAG Garden