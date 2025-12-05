「京都市立芸術大学」とコラボ　クリスマスイブ特別演奏会開催

ダブルツリーbyヒルトン京都駅

ダブルツリーbyヒルトン京都駅（所在地：京都市南区東九条、総支配人：脇田裕美）は、2025年12月24日（水）15時より、京都市立芸術大学との初のコラボレーションとなる【クリスマスイブ特別演奏会】をリチュアル・ハブで開催いたします。

今回の演奏会は、ダブルツリーbyヒルトンブランドが掲げる「リチュアル・ハブ」の理念に基づき、地域文化との交流を促進するオープンな場で実施する内容をとして企画いたしました。当ホテルのコンセプト「A Touch of Kyoto Essence -京都の伝統に触れる-」を体現するアート空間に、音楽の力を融合させることで、ホテルへお越しのお客様や地域の皆様が気軽に訪れ、学生との交流を楽しめる機会を提供します。

当日は、京都市立芸術大学の学生2名によるフルートデュオが、クリスマスキャロルやクラシックの名曲を演奏。ホテルロビーに響く優雅なフルートの音色が、きらびやかなクリスマスイブを演出します。

【リチュアル・ハブ クリスマスイブ特別演奏会概要】

開催日 ：2025年12月24日（水）

時間 ：15:00～16:00 第一部15:00～15:20 第二部15:40～16:00

料金 ：無料 ※ホテルへ訪れていただける皆様にご覧いただけます。

演奏場所 ：ダブルツリーbyヒルトン京都駅 1階 ロビーエリア

URL ：https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/news/detail/6841

【演奏者について】

渡邊桜子 （大学院音楽研究科 修士課程 器楽専攻（管・打楽）2回生）中田莉央 （音楽学部音楽学科 管・打楽専攻4回生）

京都市立芸術大学について

京都市立芸術大学は、公立学校としては日本で最も長い歴史を持つ芸術大学で、その歴史は1880年に日本初の公立の絵画専門学校として開設された京都府画学校に始まります。その後、1950年に京都市立美術大学となり、1969年には、日本初の公立音楽大学として創設された京都市立音楽短期大学と統合し、美術学部と音楽学部からなる京都市立芸術大学となりました。140年以上にわたって、国内外の芸術界・産業界で活躍する優れた人材を輩出し、美術と音楽の屋台骨を支えてきた伝統を継承しつつ、創造的な精神と技術によって広く社会や文化に貢献することを目指しています。https://www.kcua.ac.jp/

ダブルツリーbyヒルトン京都駅について

ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、「ダブルツリーbyヒルトン」ブランドとしては、国内6軒目、京都では2軒目のホテルとして2024年3月29日（金）に開業しました。地上9階建てのホテルには全266の客室のほか、全131席のオールデイダイニング「ハーベスト キッチン」や世界各国のお酒を味わえるカフェラウンジ「グローブ ラウンジ」、国内の「ダブルツリーbyヒルトン」ブランドとしては初となるエグゼクティブラウンジなど充実した施設が揃っています。館内デザインは「A Touch of Kyoto Essence -京都の伝統に触れる-」をコンセプトに、京都の伝統産業、工芸品、装飾品を取り入れ、継承者が文化を発信できる場として、未来へつないでいけるよう貢献します。doubletreekyotostation.jp(https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/)

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)は、世界61の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(http://www.facebook.com/doubletree)、X(https://twitter.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。