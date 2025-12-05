インド映画専門ニュースレター『インド映画タイムズ』創刊

株式会社PICK UP PRESS

株式会社PICK UP PRESS（所在地：東京都江戸川区、代表取締役：木田祐介）は、2025年12月5日（金）より、インド映画の最新動向を伝える専門ニュースレター『インド映画タイムズ』 を創刊いたしました。

今後ニュースレターサービス「theLetter」にて先行配信の上、「note」や電子書籍での発信を予定しております。

theLetter：https://indian-movie.theletter.jp/

note：https://note.com/indian_movie

X：https://x.com/IndianMovieTime

※いずれも登録無料

『インド映画タイムズ』創刊の背景

PICK UP PRESSは、初めての出版物『新たなるインド映画の世界』を刊行以降、インド映画に関する書籍を継続的に刊行してきました。

こうした出版活動を通じて多くの読者の皆さまとつながるなかで、

「書籍だけでは追いきれない最新情報を知りたい」

「もっと深掘りされた解説を読みたい」

という声が高まってきました。

インド映画は、今この瞬間にも新しい作品や才能が生まれ続けています。各言語圏では新たな潮流が立ち上がり、動画配信サービスの普及によって、その広がりはさらに加速しています。

書籍の刊行ペースでは追いつけない速度で、インド映画の世界は更新され続けています。

こうした状況を踏まえ、当社では

“インド映画の情報を、よりタイムリーに、より深く伝える”

を目的に、『インド映画タイムズ』を立ち上げることになりました。

インド映画関連の刊行書籍

『インド映画タイムズ』ではこんな内容をお届けします

- 新作インド映画レビュー- 各言語圏別のインド映画最新動向- インド映画の裏側に迫るコラム- 日本公開作品の情報・トリビア

書籍のように腰を据えた解説もあれば、

ニュースレターだからこそできる企画まで、幅広いスタイルでお届けします。

■ 情報提供のお願い（映画配給会社・メディアご担当者様へ）

インド映画に関する新作情報、日本公開情報、プレス資料、試写会・関係者向け上映情報などがございましたら、ぜひ『インド映画タイムズ』編集部までご提供ください。

可能な限り、記事・ニュースとして読者へお届けいたします。

お問合せ先：info@pick-up-press.com