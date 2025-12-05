【ムーミン】心躍る冬の新作。雪景色をまとうアートのような刺繍バッグが登場。ムーミンとリトルミイが雪の日を楽しむ、心温まるワンシーンを表現。冬の装いを格上げする特別な軽いバッグでお出かけしませんか？

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】心躍る冬の新作。雪景色をまとうアートのような刺繍バッグが登場。

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、心躍る冬の新作。雪景色をまとう、アートな刺繍バッグが大容量トートバッグと2wayバッグで新登場！本製品の最大の特長は、ムーミンとリトルミイが雪の中で楽しそうに過ごす、心温まるワンシーンをリッチな刺繍で繊細に表現。細部に至るまで丁寧に、そして立体的に描き出しました。

また、機能性も追求しました。本体素材には軽さを実現する軽撥水なナイロンを採用し、寒い冬のお出かけも軽快に楽しんでいただけます。この冬は、ムーミンとリトルミイが織りなす温かな物語と一緒に、デザインと機能性を両立させたバッグで軽やかに街へ出かけませんか。あなたの冬の装いに、心ときめく彩りを添える特別な一品です。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/moomin_winter

心躍る新作！冬の美しさをまとう2つの刺繍バッグ

舞い降りる雪の日のワンシーン。思わず笑みがこぼれるようなリトルミイとムーミンの一コマ。

寒い冬でも外出したくなる優しい刺繍のバッグは大切な人への贈りものにも、

自分への小さなご褒美にもピッタリのバッグです。

舞い降る雪の日のワンシーン

ムーミンとリトルミイの一コマが丁寧な刺繍で表現されています。

ニョロニョロが刻印されたボタン

ニョロニョロが刻まれたかわいいボタンがトップに付いているので荷物の飛び出しを防止。



キュートな持ち手

柔らかいポリエステル素材の可愛い持ち手は丈夫で持ちやすいデザイン設計。

リッチな刺繍の大容量で軽量トートバッグ

容量 約15Lの収納力（RMPK-01）

2Lのペットボトル6本を持ち運べる収納力。タフなつくりで、日々の買い物や旅行のおともにもぴったり。

ファスナー付きポケット

財布やスマホなど仕舞えるファスナー付きポケットが内側にについているので貴重品を入れても安心。

タマゴ約2個分の軽量設計。使わない時は鞄の中に入れてもかさばらずサブバッグとしても 大活躍。丈夫なナイロン素材には軽撥水加工を施し、少しの雨や水滴にもスマートに対応。

公園やピクニックなどレジャーシーンでも気兼ねなく持てるトートバッグ。

ニョロニョロが刻まれたホックが上部に付いていて、内部には、お財布や小銭を入れられるファスナー付きのポケットを搭載。

＜商品詳細＞

■サイズ：約W51/40×H30.5×D18cm

■重 量：約130g

■容 量：約15L

■ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

■素 材：ナイロン（軽撥水加工）

＜カラー＞

アイスグレー

＜価格＞

6,490円（税込）

ムーミンと仲間たちが彩る！刺繍が可愛い 2wayバッグ

一つひとつ丁寧に施されたリッチな刺繍で表現された2way バッグ。小さいながらも存在感があり、コーディネートを格上げします。バッグのカラーに合わせたおしゃれなロープのショルダーはアウターを着ても斜め掛けができるたっぷりな長さで、結んで短くすれば、肩掛けに、取り外せば手持ちにもなる自由自在な持ち方のできるバッグです。

一つひとつ丁寧に施されたリッチな刺繍で表現された2way バッグ。小さいながらも存在感があり、コーディネートを格上げします。バッグのカラーに合わせたおしゃれなロープのショルダーはアウターを着ても斜め掛けができるたっぷりな長さで、結んで短くすれば、肩掛けに、取り外せば手持ちにもなる自由自在な持ち方のできるバッグです。

トップの留め具にはニョロニョロが刻印されたオリジナルホックを使用し、開閉しやすく、デザインのさりげないアクセントになっています。見た目以上の実用性も兼ね備えています。デザイン性、機能性、どちらも妥協しない、毎日のお出かけを彩る特別な相棒バッグです。

＜商品詳細＞

・サイズ：約W35/24×H22×D12cm

・重 量：約120g

・容 量：約4L

・ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

・素 材：ナイロン（軽撥水加工）

＜カラー＞

アイスグレー

＜価格＞

6,050円（税込）

大切な人への贈りものにも。クリスマスラッピングも対応

【ムーミン】心躍る冬の新作。雪景色をまとうアートのような刺繍バッグが登場。

今年のクリスマスプレゼントは、特別感あふれるラッピングで贈りませんか？

T2O ONLINE STORE限定でご用意した、丈夫な不織布製のギフトラッピング。中身が透けないので、サプライズの瞬間までワクワク感をそのままに、大切な贈り物をお届けできます。

数量限定のため、特別なクリスマスプレゼントを演出したい方は、ぜひお早めにご利用ください。

クリスマスラッピングについてはこちら :https://www.ttwoo.jp/f/gift_wrapping

人気キャラクターのリッチな刺繍のムーミンのバッグをご用意しています！

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/