【新商品】光る台座で作品を美しく演出。「LEDレインボーケース350」新発売！
この度、株式会社インターコスモスは、新商品【LEDレインボーケース350】を発売いたしました。
下部の台座がカラー発光する、これまでにないタイプのディスプレイ用ショーケースです。
台座部分がRGBで発光し、グッズ・アート作品・フィギュア展示など、幅広い用途で“映える”設置を実現します。
【LEDレインボーケース350】の特長
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UNFbE9ajv0M ]
底面ホワイトLEDで展示物を美しく照らす“魅せる”ライトアップ
柔らかなホワイト発光が展示物を引き立て、立体感や質感をより美しく浮かび上がらせます。
台座がRGBに発光し、展示を華やかに演出
13色の単色モード、グラデーションや点滅などのパターン、オリジナルカラー作成など多彩なライト演出に対応。展示物やブランドイメージに合わせて自在にカスタマイズできます。
台座面板はオリジナルデザイン対応・差し替えも簡単
ロゴ、キャラクター、作品名、世界観など自由に表現でき、イベントや店頭販促にも最適。
4方向から魅せるクリアケース設計
どの角度からでも展示物の魅力をしっかりアピールでき、コンパクトながら存在感は抜群です。
グッズ・作品展示に最適な万能ショーケース
フィギュア、模型、アクリルスタンド、限定グッズ、アクセサリーなど幅広い展示に対応。
商品や景品を印象的に演出し、店舗からイベントまで幅広いシーンで活躍します。
製品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/112_1_ceda3e291e8f94789a4505e5f4a5b259.jpg?v=202512061228 ]
商品の詳細は商品ページでもご覧いただけます。
商品ページ :
https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001030/
展示をもっと自由に、もっと魅力的に彩る【LEDレインボーケース350】は、
イベント、ショップ什器、展示会など、幅広いシーンで“魅せる展示”をサポートします。
商品についての詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら :
https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html
株式会社インターコスモス
所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル
設立 ：1983年10月8日
代表取締役社長 ：作道 洋介
事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売
URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/
これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル
設立 ：1983年10月8日
代表取締役社長 ：作道 洋介
事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売
URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/