【新商品】光る台座で作品を美しく演出。「LEDレインボーケース350」新発売！

この度、株式会社インターコスモスは、新商品【LEDレインボーケース350】を発売いたしました。

下部の台座がカラー発光する、これまでにないタイプのディスプレイ用ショーケースです。

台座部分がRGBで発光し、グッズ・アート作品・フィギュア展示など、幅広い用途で“映える”設置を実現します。

【LEDレインボーケース350】の特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UNFbE9ajv0M ]底面ホワイトLEDで展示物を美しく照らす“魅せる”ライトアップ

柔らかなホワイト発光が展示物を引き立て、立体感や質感をより美しく浮かび上がらせます。

台座がRGBに発光し、展示を華やかに演出

13色の単色モード、グラデーションや点滅などのパターン、オリジナルカラー作成など多彩なライト演出に対応。展示物やブランドイメージに合わせて自在にカスタマイズできます。

台座面板はオリジナルデザイン対応・差し替えも簡単

ロゴ、キャラクター、作品名、世界観など自由に表現でき、イベントや店頭販促にも最適。

4方向から魅せるクリアケース設計

どの角度からでも展示物の魅力をしっかりアピールでき、コンパクトながら存在感は抜群です。

グッズ・作品展示に最適な万能ショーケース

フィギュア、模型、アクリルスタンド、限定グッズ、アクセサリーなど幅広い展示に対応。

商品や景品を印象的に演出し、店舗からイベントまで幅広いシーンで活躍します。

製品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/112_1_ceda3e291e8f94789a4505e5f4a5b259.jpg?v=202512061228 ]

商品の詳細は商品ページでもご覧いただけます。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001030/

展示をもっと自由に、もっと魅力的に彩る【LEDレインボーケース350】は、

イベント、ショップ什器、展示会など、幅広いシーンで“魅せる展示”をサポートします。



商品についての詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

